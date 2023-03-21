Bu Şartları Karşılayan Ev Hanımlarına Emekli Maaşı Verilecek! Ev Hanımları Nasıl Emekli Olur?

Ev hanımları, evde geçirdikleri yoğun çalışma saatlerine rağmen resmi olarak çalışma hayatında kayıtları olmadığı için emeklilik haklarından yararlanamamaktaydı. Ancak son zamanlarda artan talepler üzerine devlet yetkilileri harekete geçti ve ev hanımlarının emekli olabilmesi için çalışmalara başladı. Bu çalışmalar sonucunda, TBMM’ye sunulan yasa tasarıları ve sonrasında yürürlüğe giren yasa ile birlikte50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınlarının artık emekli olma hakkına sahip olduğu açıklandı.

Yürürlüğe giren yasa ile ev hanımları artık emekli olabilme fırsatı yakaladı. Sigorta başlangıcı bulunmayan ev hanımlarının emeklilik yolu tamamen açıldı ve önlerindeki engeller kalktı. Yeni yasanın isteğe bağlı sigorta veya vergisiz esnaflık gibi seçenekler sunarak ev kadınlarının emekli olmalarına yardımcı olduğu açıklandı. Ayrıca, borçlanma yoluyla da emeklilik hakkı elde edinebileceği belirtildi.

BORÇLANMA YOLUYLA EMEKLİLİK

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte ev hanımlarının emekli olabilmesi için borçlanma yolu açıldı. Bu yolla emekli olmak isteyen 50 yaşındaki ve 25 yıllık evli olan kadınlar, prim ödemelerini her ay düzenli olarak SGK'ya yaparak emeklilik hakkı kazanabilecek. Prim ödemesinin miktarları ise, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve 2023 yılı için belirlenen tutarlar geçerli olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIKLA EMEKLİLİK

Ev hanımlarının, herhangi bir işte çalışmadığı halde aile bütçelerine katkı sağlamak için el emeği ürünler üretiyorsa isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emekli olabilme seçeneğine sahip olduğu devlet tarafından açıklanmıştır. İsteğe bağlı sigortalılıktan yararlanmak isteyen kadınların, kendi sigorta primlerini ödemekle yükümlü olduğu yapılan açıklamada belirtilmiştir.

EV HANIMLARININ EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

SGK, emeklilik talebinde bulunan ev hanımlarının karşılamaları gereken koşulları duyurdu. Öncelikle, başvuru yapacak ev hanımının Türk vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte kişilerin en az 25 yıllık evli olması ve 50 yaşını geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, daha önce aktif olarak bir işte çalışmamış olması beklenmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılıkla emekli olacak kişilerin de sigorta primlerini zamanında ödemek zorunda olduğu söylenmiştir. Bu kişilerin sigortasının başlatılması için evde ek iş yaptıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Evden emekli olmak isteyen ve zorunlu sigorta kapsamında emeklilikten faydalanmayı talep eden ev hanımlarının sadece belirli işleri yapmaları kabul edilmektedir. Bu konuyla ilgili daha fazla detayı SGK'nın resmi internet sitesinden edinebilirsiniz.

EV HANIMLARI EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Devlet tarafından belirlenen çeşitli yollardan faydalanarak emekli olmak isteyen ev hanımlarının SGK’nın internet sitesinden başvuru formu doldurup göndermesi gerekmektedir. Gerekli formları dolduran vatandaşlar onay almaları halinde 1 gün içinde sigorta giriş işlemleri başlatılır ve 30 gün sonra prim ödemesi yapmaya başlar. Ev hanımlarının prim ödemesi yapmaması halinde borçlanma olmaz ve kişilere ödeme yapması için süre verilir. Bu süreyi de aşan kişiler ne yazık ki emekli olma hakkını kaybeder.