PTT personel alımında yeni haber! PTT personel alımı 2023 tarihleri açıklandı mı? 18-35 yaş arası...

18-35 yaş arası... PTT personel alımında yeni haber! PTT personel alımı 2023 tarihleri açıklandı mı? Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre,,, PTT personel alımı başvuruları, belirli dönemlerde kadro için yeni personel alımı yapılması nedeniyle sık sık araştırılıyor. Bu durum, 18-35 yaş arası vatandaşlar arasında büyük bir beklenti yaratıyor. PTT personel alımı ile ilgili merak edilen tüm soruları cevaplandırmak için hazırlanan bu yazı, başvuru şartları, alımın yapılacağı pozisyonlar, tarihleri ve diğer önemli detayları ele alıyor.

PTT Personel Alımı Nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı, kamu kurumları arasında yer alır ve tüm Türkiye genelinde hizmet verir. PTT, posta hizmetleri, para transferleri, kargo gönderimi, fatura ödeme işlemleri, pasaport başvuruları, telefon hattı başvuruları ve diğer birçok işlemi gerçekleştirmektedir. Bu nedenle, PTT, ülkenin en büyük istihdam kaynaklarından biridir.

PTT, belirli dönemlerde çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapmaktadır. Alım, genellikle yılın belirli dönemlerinde açıklandığı gibi, adayların internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları istenir.

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadroları dikkate alarak belirler. Şu an için alım duyurusu yapılmadığından özel şartlar henüz netleşmemiş olsa da, genel şartlar şu şekildedir:

Genel Başvuru Şartları

Türk vatandaşı olmak

On sekiz yaşını doldurmuş ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci gününden itibaren otuz altı yaşından gün almamış olmak

Kamu haklarından herhangi bir şekilde yasaklı olmamak

Kasten işlenen bir suç nedeniyle altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya devletin güvenliğine karşı suçlardan dolayı hükümlü olmamak

Pozisyonlara Göre Şartlar

PTT personel alımları, çeşitli pozisyonlar için yapılmaktadır. Bu pozisyonlar arasında Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi gibi alanlar yer alır. Her pozisyon için farklı şartlar belirlenebilir.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT personel alımı başvurusu için öncelikle e-devlet şifresine ihtiyacınız var. E-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden veya e-devlet üzerinden şifre alabilirsiniz.

E-devlet şifrenizle e-devlet kapısına giriş yaptıktan sonra, "İş Arayanlar" bölümünden "İŞKUR Hizmetleri"ni seçin ve "Açık İş İlanları"na tıklayın. Karşınıza çıkan sayfada "Kurum" kısmından "PTT A.Ş." seçerek PTT'nin yayınladığı ilanlara ulaşabilirsiniz.

Başvuru yapmak istediğiniz ilana tıkladıktan sonra, başvuru sürecini başlatmak için "Başvur" butonuna tıklayın. Açılan sayfada istenen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun ve başvurunuzu tamamlayın.