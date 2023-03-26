Bu sabah açıklama geldi! Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları geri alıyor! Tek kuruş bırakmayın

Tek kuruş bırakmayın... Bu sabah açıklama geldi! Başvuru yapan herkes, bankaya ödediği fazla paraları geri alıyor! Başvuru koşullarını yerine getiren müşterilerin faydalanabileceği hizmetlerden biri olan Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti, bankaların haksız ücret tahsilatlarına karşı mağdur olan müşterilere yardımcı olmaktadır. Bu heyet, bankalarla müşteriler arasında tarafsız bir tutum sergileyerek sorunların uzlaşı ile çözülmesine yardımcı olur. Bu hizmeti almak isteyen müşteriler, bir dizi başvuru sürecinden geçmek zorundadır. Bu makale, Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti'nin hizmetlerini, başvuru sürecini, başvuru koşullarını ve daha fazlasını anlatarak mağduriyet yaşayan müşterilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti: Mağduriyetlerinize Çözüm

Türkiye Bankalar Birliği, müşteri mağduriyetlerinin önüne geçmek için Hakem Heyeti hizmeti sunmaktadır. Bankalar tarafından haksız yere tahsil edilen ücretlerin iadesini sağlayan bu hizmet, herhangi bir mağduriyet yaşayan müşterinin faydalanabileceği bir hizmettir. Eğer siz de hesabınızda sıra dışı bir ücret tahsilatı sorunu ile karşılaştıysanız, ivedi olarak gerekli başvuruları yapmanız gerekir.

Hakem Heyeti, bankalar ve müşteriler arasında tarafsız bir tutum sergileyerek, tarafların uzlaşmasını sağlamaktadır. Başvurunuzun onaylanması ile yaşadığınız soruna yönelik birimlere ulaşmanız sağlanır. Yaşadığınız sorunlarla bizzat ilgilenecek 4 farklı birim vardır:

Banka Kartları ve Kredi Kartları Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Tüketici Kredileri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Sigortacılık İşlemleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Diğer Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Bireysel Müşteri Hakem Heyeti

Yaşadığınız sorunun onaylanması ile birimlerden biri ile işlemlerinize devam etmeniz sağlanır. Burada fazladan ödediğiniz paraları geri alabilmeniz için mutlaka başvuru koşullarını da göz önünde bulundurmak durumundasınız.

Başvuru Süreci

Başvuru formu ile birlikte TBB şubesine bizzat müracaat edilmelidir. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Yapılan başvurunun kabul görmesi ve heyet kararı ile 6,437 TL’ye kadar para iadesi yapılmaktadır. Öncelikle sorun yaşadığınız banka ile iletişime geçilmelidir. Bu konuda hazırlanmış olan başvuru teyit belgesi banka tarafından sizlere verilecektir. Belgelerin gönderimi e-Devlet üzerinden 60 gün içerisinde yapılmalıdır. Hakem heyeti 30 gün içerisinde kararını sizlere iletmektedir. Bu aşamadan sonra geri ödeme alabilmenizin yolu da açılmaya başlayacaktır.

Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti Nedir?

Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti, bankalar ve müşteriler arasında meydana gelen sorunların çözümü için faaliyet gösteren bir kuruluştur. Bu heyet, bankaların haksız ücret tahsilatlarına karşı müşterilerin haklarını korumak ve mağduriyet yaşayan müşterilere yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği tarafından oluşturulan Hakem Heyeti, tarafsız bir tutum sergileyerek bankalarla müşteriler arasında sorunların uzlaşı ile çözülmesini sağlar.

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