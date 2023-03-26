26 Mart, 27 Mart, 28 Mart tarihlerine dikkat! IBAN numaranıza 30.000 TL ödeme oldu!

26 Mart, 27 Mart, 28 Mart tarihlerinde hesaplarınıza alacağınız yeni ödemeler ile ilgili bir haber verildi. 3 banka üzerinden IBAN numaranıza ödeme alacağınız, başvurularını 26 Mart, 27 Mart, 28 Mart tarihlerinde yapacak olan kişilere düşük faizli verilecek 30.000 TL ile duyuru yapıldı. Banka müşterisi olmanız durumunda kredi notu ve faiz oranlarına göre işlem yapacak olan kişilere bankalar hemen ödeme vermektedir. Daha önce kredi ve kredi kartı kullanan, bankadan ödeme alan, kişilere aşağıdaki bankalar, gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi imkanı sağlamaktadırlar.

AKBANK

Akbank kredi başvurusu yapmak için, şubelere gitmenize gerek yok. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere, hemen ödeme verilecek. Akbank kredi kampanyasına katılmak için başvuru yapacak olan kişiler, KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına atmaları durumunda kredi alabileceklerdir. Kredi başvurusu ve şartlarına göre işlem yaparak, ödeme alacağınız bu kredilerde, bankalar belirli şartlara uygun olarak hemen ödeme vermektedir. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, ödemeleri banka hesaplarına atarak işlem yapacaklardır.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvuru yaparak 26 Mart, 27 Mart, 28 Mart tarihleri arasında ödeme alacak kişiler, banka müşterisi olması durumunda, kredi notu ve faiz oranlarına göre kredileri hemen hesaplara atacaklardır. Kredi notu ve faiz oranları uygun olan herkes, ödeme alabileceklerdir. QNB Finansbank ve QNB Mobil uygulaması üzerinden de ödeme alabilirsiniz. Bu bankalardan ödeme alacak kişilere, TC kimlik ile 5030 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi ödemesi verilmektedir.