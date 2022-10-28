Bu Hafta İçinde Acil Para İsteyenlere Müjdeli Haber! Akbank'tan Şartsız, Kefilsiz Kredi Kolaylığı!

Akbank'tan müşterilerine haber var. Akbank müşterileri için yeni bir kredi sunmaya başladı. Akbankın son zamanlardaki mobil bankacılık bahtsızlığı nedeniyle birçok müşteri kaybettiği biliniyor. Bir çok mobil bankacılıkta kullanımda olan para çekimi, transferi, borç ödeme, para miktarının düşük görünmesi gibi bir çok sorunlarla başa çıkamadı.

Günümüz teknoloji dünyasında ve bankaların mobil uygulamalarına bu denli önem vermeleri ve daha hızlı, daha alternatif olanakları sunmasıyla Akbank'ın tüm gelişimlerin gerisinde kalması bir çok müşterinin başka başka bankalara kaymasına sebebiyet olmuştu. Akbank durumun farkına vardı ve müşterilerini tekrar kazanmak için, onlara kendini affettirebilmek için özür gibi bir kredi kampanyası sundu.

Gelir belgesi bu kredi de istenmeyecek. Bankanın imajını düzeltebilmek içinde faiz oldukça düşük tutulacak. Kefil şartı da aranmayacak. Dahası neredeyse başvuruda bulunan herkes için kredi verecek. Hızlı nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için oldukça iyi bir alternatif olan bu seçenekte 50.000 Türk Lirası ve üstünde kredi imkanı verilecek.

Akbank’ın bozulan prestijini, müşterilerini geri kazanabilmek, müşteri çekebilmek için başlattığı bu kampanya ile oldukça geniş imkanlar sunan bu krediye Mobil Bankacılık ve internet Bankacılığı üzerinden başvuruda bulunulabilecek. Verilecek kredinin en temel özelliği düşük faizli olması. Bankara gitmeden telefondan hemencecik halledilebilecek bu kredi için kredi notu dahi aranmıyor.

Akbank üç ay geri ödeme aramayacağını ve 36 aya kadar ödeme imkanı sunacağını da açıkladı. Aynı zamanda ihtiyaç kredi başvurularının beş dakika içinde onaylayacağının sözünü de veren banka müşterilerden ekstra bir koşul istemedi. Başvuru kolaylığı da sağlayan bankada müşterilere bir çok kolaylık sunulacak.