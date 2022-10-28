Recep Tayyip Erdoğan'dan Emekliye Haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama geldi. Devletin desteklediği emekli ödemelerini almak isteyen vatandaşların bu merakların sonlandırılacağı ve ödemelerin hesaplara aktarılacağı belirtildi.

Devlet destekli bu kredilerin emekli olan vatanşdaşların hemen faydalanabileceğini söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, uygun faiz oranları ve ödeme kolaylıkları ile ihtiyaç kredisinden yararlanabileceklerini belirtti. Bunun için şubeye gitmeye lüzum olmadığını söyleyen Recep Tayyip Erdoğan, telefonlarla iletişim kurularak ya da internet şubesi üzerinden de ihtyaç kredi başvuruların yapılabileceğini söyledi. Başvuru yapıldığı taktirde paranın hemen hesaba aktarıldığını belirten Erdoğan, kampanyalar üzerinden de bilgilendirmelerin de yapılacağını söyledi.

Müşteriyi zorlamadan, esnek ve kolay ödeme kolaylığı sağlayan bu uygulamadan bütün emekliler faydanalabilecek. Özellik düşük faiz oranları ile alternatif olarak bir çok emekliyi rahatlatan bu uygulama ile vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını giderebilecek!

Kredi Ödemeleri Nasıl Olacak?

Vakıfbank ve Halkbanka başvurulduğu taktirde beş dakika gibi kısa bir süre içinde uygun faizli kredi başvusunun uygulandığı, devlet destekli kredi başvurusu ile düşük faiz olanakları ile nakit kredi başvuruzun tanımlanıp ödemesinin yapılacağı belirtildi. 50.000 Türk Lirası tutarına kadar ödenecek devlet destekli ihtiyaç kredilerinde uygun faiz oranları ile bu kredi hemen ödenecek! Emekli maaşı üzerinden bulunulacak devlet destekli ihtiyaç kredi başvurularında şubeye gitmeden kolayca işlemler halledilebilecek. Günümüz teknoloji dünyasında online bankacılık üzerinden ya da arayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz. Emeklinin maaşı da göz önünde tutularak faiz oranlarının çok düşük tutulduğu ve ödeme kolaylıklarının çok fazla olduğu devlet destekli kredi başvurusuna emekliler başvurulabilecek.