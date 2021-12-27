Bağ-Kur, SGK, Emekli Sandığı… Bu Haber Herkesi İlgilendiriyor, Yeni Yöntem Ortaya Çıktı, En Düşük Emekli Maaşının 3 bin 500 TL Olacağı Açıklandı!

SGK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine sevinç dolu haber geldi… Emekli vatandaşlara yılbaşında yapılacak zamma ek bir zam daha geleceği açıklandı. Bütün emekli vatandaşlar için yeni bir formül netleştirilmiş oldu. Yeni senede en az emekli maaşı ise 3 bin 500 TL seviyesine yükseltilecek. Yani bütün emeklilerin maaşında da kusursuz bir iyileştirme yapılacak. Bunun yanı sıra emeklilerin maaşlarına kademeli zam gelmesi de gündemde yerini şimdiden almaya başladı.

Yeni Zam Haberine Dair Bilgiler

Emekliye zam haberleri konusunda netlik sağlanması için Aralık ayı enflasyon rakamlarının ortaya çıkması beklenmeye devam ediyor. Fakat bunun yanı sıra ek bir zam konusu da gündemden asla düşmedi. En çok da şu anda 1500 TL olan en düşük emekli maaşının bile 3 bin 500 TL’ye çekilecek olması herkesi sevindirdi. Ocak ayında memur emeklilerinin maaşına ek zam getirileceği bilinmekteydi.

Fakat Bağ-Kur ve SSK emeklilerine de ek zam getirilmesi konuşulmaya başlandı. Yani yeni senede bütün emeklilerin maaşlarında genel bir iyileştirme gerçekleştirilecek. Emekli maaşlarında eyr alan kademeli artış da son zamanların en önemli konularından biri haline gelmiş durumdadır. Ama Ocak ayında emeklilere ne kadar zam geleceği de merak ediliyor. İşte birbirinden dikkat çekici detaylar…

2022 Senesi Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak?

Emeklilerin maaşına getirilecek olan zam haberleri birçok emekliyi yakından alakadar ediyor. Bağ-kur ve SSK emeklileri bilindiği gibi enflasyon rakamları doğrultusunda zamlanıyor. 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanması beklenen Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklinin zam oranı da kendini belli edecek. Bağ-kur ve SSK emeklisi için zam seviyesinin yüzde 14 ila 15 civarında olacağı söyleniyor. Fakat yapılan bir diğer tahmine göre bu sene emekliler enflasyon rakamlarının üzerinde seviyede bir zam alacak. Memur emeklisi de toplu sözleşme zammı açısından yüzde 5 zam almaya başlayacak. İlerleyen zamanlarda bu önemli durumlar tamamen netleşecektir diyebiliriz.