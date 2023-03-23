Bu Fırsattan Sadece Emekli Vatandaşlar Yararlanabilecek! Ayda Sadece 481 Lira

Emekliler, yaşlılık dönemlerinde maddi ihtiyaçlarını karşılamak için farklı finansal çözümlere başvurabilirler. Bu çözümler arasında emeklilere özel krediler de yer almaktadır. Bankalar, emeklilerin belirli şartları sağlamaları halinde kredi vermektedirler. Bu krediler, genellikle emekli maaşlarına göre belirlenen taksitlerle geri ödenebilmektedir. Emeklilere özel krediler, tıpkı diğer krediler gibi faiz, komisyon ve masraf gibi ek maliyetler içerebilir. Ancak, uygun faiz oranları ve ödeme koşullarıyla emeklilerin hayatlarını kolaylaştırabilecek bir finansal çözüm sunmaktadır. Emekli kredileri, genellikle kişinin gelir durumuna göre belirlenen bir limit dahilinde sunulur. Bazı bankalar, emeklilere özel sigorta hizmetleri, düşük komisyonlar, kredi kartı avantajları gibi ekstra faydalar da sunabilirler. Emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için sunulan kredi seçenekleri, emeklilik hayatını daha rahat ve konforlu geçirmelerine yardımcı olmaktadır.

Özel bankalar arasında yer alan TEB de emekli vatandaşlara özel hazırladığı kampanyayla avantajlı faiz oranları sunacağını açıkladı. Bu kredi ile vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını avantajlı faiz oranları ve taksit seçenekleri ile karşılayabiliyorlar. Kampanya dahilinde, vatandaşlara 36 aya kadar vade seçeneği, yüzde 1.81 faiz oranı ve üç ay erteleme imkanı sunuluyor. En iyi tarafı ise, başvurularınızı şubeye gitmeden online olarak yapabiliyorsunuz.

TEB EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Emekli maaşını TEB'den alan veya maaşını TEB'e taşıyan müşteriler, avantajlı faiz oranları ve vade seçeneklerinden faydalanabiliyor. TEB’in emeklilere özel hazırladığı kredinin vadesi minimum 3 ay, maksimum 36 ay ve aylık faiz oranının yüzde 1.81 olduğu açıklandı. Başvurular şubeye gitmeden dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor ve geri ödeme planı kişisel tercihler doğrultusunda hazırlanabiliyor. Ayrıca, ödemeler 3 aya kadar ertelenebiliyor ve kredi tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'i olarak alınıyor. Emekli vatandaşlar minimum 1.000 lira ihtiyaç kredisi çekebiliyor.

Örnek Ödeme Planı

Bankanın resmi internet sayfasında yer alan örnek ödeme tablosuna göre, 12 ay vade ile 5 bin liralık bir kredi çeken emekli vatandaşa sadece yüzde 1,81 faiz uygulanıyor. Bu kişinin aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı ise 481 lira oluyor.

TEB EMEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Emekli olup gerekli kredi şartlarını karşılayan vatandaşlar TEB’in emeklilere özel hazırladığı kampanyadan yararlanmak için internet aracılığı ile başvurularını gerçekleştirebilirler. TEB veya CEPTETEB müşterisi olmayan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girip emeklilere özel oluşturulan ihtiyaç kredisi sekmesini açıp “Hemen Başvur” butonuna tıklamalıdır. Banka tarafından talep edilen bilgileri tamamen doğru doldurarak başvuru sürecini başlatabilir. İnternet şubesinden ya da mobil şubeden başvuru yapmak istemeyen müşteriler de kendilerine en yakın TEB şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirebilirler. TEB Emekli İhtiyaç Kredisi için başvuru esnasında teslim edilmesi gereken belgeler bulunmaktadır. Bunlar; kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.), emeklilik belgesi veya emekli maaşı belgesi, gelir belgesi (emekli maaşı dışında başka bir geliriniz varsa), ikametgah belgesi (son 3 aya ait), ödeme planınızı belirlemek için gelir-gider dengenizi gösteren belgeler (banka hesap özetleri, fatura ödemeleri vb.). Bu belgelerin yanı sıra, TEB'in talep ettiği diğer belgeler de olabilir. Kredi başvurusu yaparken, TEB müşteri hizmetleri veya şubesiyle iletişime geçerek hangi belgelerin gerektiğini öğrenebilirsiniz.