Bu Fırsat Kaçmaz! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Emekliye 8000 TL Ödeyecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan kampanyalar son zamanlarda oldukça merak ediliyor ve oldukça araştırılıyor. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyalarda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT, emekli maaş alan tüm vatandaşlara 8000 TL'ye kadar ödemeler yapacağını açıkladı. Emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kredisinden faydalanabilecek ve onaylanan kredileri, istediğiniz zaman hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanabilecek onaylanan kredilerinizi hemen hesaplarınıza yatırılmakta işlemi yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan veya emekli maaşını kendi bankasına taşıyan vatandaşlara destek vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde 90 gün ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde kredi işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için emekli maaşına başvuru yapacakları banka üzerinden alması veya maaş, taşıma yapması isteniyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine ilk defa maaş taşıması yapacak olan vatandaşlar ise daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredileri kullanabilmektedir.

PTT

Son zamanlarda emekli vatandaşların PTT, maaş taşıyarak ihtiyaç kredisi alınacağını söyleyebiliriz. Ptt yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte özellikle kredi notu düşük olan tüm emeklilere maaşlarını PTT'ye taşımaları durumunda aktif Bank aracılığıyla birlikte ihtiyaç kredileri vermektedir. Emekli maaşını PTT'ye taşıyan veya maaş, taşıma işlemlerini yapmadan ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların kredi puanı yüksek olması durumunda 8000 TL'ye kadar daha ödemeler verileceği açıklandı. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.