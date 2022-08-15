Bu Bankalardan İlk Kez Müşteri Olan Kişilere Nakit Ödemesi Yapılacak! Üstelik Bu Nakit Para Geri Ödenmeyecek!

Bankalar son zamanlarda özellikle yapmış oldukları promosyon kampanyaları ile birlikte gündem olmaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan emekli promosyonu kampanyaları haricinde emekli olmayan vatandaşlar içinde nakit kampanyalar yapılmaktadır. Bankalar üzerinden ilk defa hesap açan kişilere bankalar geri ödemesiz nakit kredi imkanı sağlamaktadır. Kampanyaları yapan bankaları, sizler için araştırdık ve aşağıda sıraladık.

TEB BANKASI

TeB Bankası yapmış olduğu kampanyada ilk defa kendi bankasından hesap açacak olan müşterilere kampanya hazırladı. Tep Bankası, Hoşgeldin kampanyası ile birlikte müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam edecek. Sodexo kullanan kişiler için Sodexo CLUP aracılıklarıyla özel davet koduyla ilkkez cepteteb abonesi olan vatandaşlara nakit ödemeleri yapılmaktadır. Yıl sonuna kadar devam edecek bu kampanyada geri ödemesi 150 TL ödeme verilecek. İlk defa TEB bankası müşterisi olan kişiler ise kredi alabilecekler. 5000 TL'ye kadar düşük faizli kredi ile 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacaksınız.

AKBANK

İlk defa müşteri olacak kişiler için destek kampanyası yapan bir diğer banka Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden yeni hesap açan kişilere para ödemesi yapılmaktadır. Akbank Mobil uygulaması üzerinden Akbank hesabı için başvuru yapan kişilere 100.000 TL'ye kadar mevduat hesabı açmaları durumunda yüksek faizle işlem yapılacaktır. Akbank müşterisi olduğunuz zaman 45 gün içinde başvurunuzu yaparak Akbank direkt uygulaması üzerinden mevduat hesabı açan kişilere hemen ödemeler yapılmaktadır. Ayrıca Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyenlere banka ihtiyaç kredisi de 7500 TL'ye kadar faizsiz olarak vermektedir. Kampanya yıl sonuna kadar devam edecektir.

İŞ BANKASI

İş Bankası müşterisi olmak isteyenler 31 Aralık 2022 tarihine kadar iş cep uygulaması üzerinden Müşteri Olmak İstiyorum diyen kişilere hemen para ödemesi yapacak. 200 TL'ye kadar maxipuan ödemesi yapacak olan bu banka üzerinden sizlerde hemen işlemlerinizi gerçekleştirecek ve hesaplarınıza ödeme alabileceksiniz. İş bankası kredi kartı başvurusu yapan ve onay alan kişiler ilk yaptıkları alışverişlerde 200 TL para puan kazanacaktır. Kazanılan MaxiPuanlar kriterlerin yerini getirildiği ayı takip eden ayın ilk 15 günü içerisinde yükleniyor ve yüklenildikleri tarih itibari ile 45 gün süresince kullanılabiliyor. Kullanılmayan MaxiPuanlar, süre sonunda geri alınıyor.