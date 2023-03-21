Bu Bankalara Borcunuz Varsa Dikkat! Başvuru Yapanların Borcu Ertelenecek

Maddi zorluklar yaşayan vatandaşlar, hayatlarını idame ettirmek için kredi çekme veya kredi kartı kullanma yoluna başvuruyorlar. Ne yazık ki, birçok kişi mali durumlarını iyileştiremediği için binlerce liralık borcun altına giriyor. Bu vatandaşlar, borçlarının ötelenmesini talep etse de, çoğu banka olumsuz yanıt veriyor. Ancak bazı özel bankalar, borçlarından kurtulmak isteyen kişiler için borç kapatma kredisi kampanyaları sunuyorlar. Bu kredilerin yardımıyla vatandaşlar tüm borçlarını tek bir bankada toplayabiliyor ve borçları kadar kredi kullanabiliyor. Ayrıca, borç kapatma kredileri borcu yeniden yapılandırma fırsatı da sunuyor. Bu bankalar, piyasaya kıyasla çok düşük faiz oranları uygulayarak vatandaşların borç yüklerini hafifletmeyi amaçlıyorlar.

ING BANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

ING Bank, düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile müşterilerine borç kapatma kredisi imkanı sunan bankalardan biridir. Bankanın resmi internet sayfasında açıklanan borç transfer kredisi bilgilerinde 10 bin liradan başlayan borcu olan müşterilere, yüzde 1,54’ten başlayan faiz oranı ve 36 aya kadar vade seçenekleri sunulduğu belirtildi. Örneğin 10 bin lira borcu olan bir kişi 6 aylık vade seçeneğini tercih ederse ödemesi gereken taksit tutarı 1.780 liradır. Dileyen kişiler vade süresini arttırarak aylık taksit tutarını daha uygun hale getirebilir.

QNB FİNANSBANK BORÇ KAPATMA KREDİSİ

QNB Finansbank tarafından oluşturulan borç kapatma kredisi kampanyasında vatandaşlara sunulan faiz oranı aylık yüzde 2,25’tir. Örnek vermek gerekirse 36 taksitle 10 bin lira borç kapatma kredisi kullanan bir müşteri tarafından aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı sadece 445 liradır.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ ALMA ŞARTLAR

Borçlarını tek bir bankada toplamak veya ödemelerini yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşların, bankalardan borç kapatma kredisi almak için birtakım koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. İlk olarak, başvuru yapan kişinin devam eden yasal veya idari bir takibi olmaması gerekiyor. Ayrıca, kişinin gelirinin ve mevcut kredi borçlarının tamamının resmi belgelerle kanıtlaması zorunludur. Eğer kişi evliyse, borçlu oldukları ev üzerinde ipotek varsa, eşinin rızasını gösteren bir belge de sunmalıdır. Bunun yanı sıra, kişinin diğer kredilerinin vadesi 36 ayı geçmemelidir ve borç kapatma kredisi taksit tutarı aylık gelirin yarısını aşmamalıdır. Söz konusu şartları sağlayan vatandaşlar, borç kapatma kredisi sunan bankalardan kolayca kredi kullanabilirler.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

Bankalardan borç kapatma kredisi almayı isteyen vatandaşların çeşitli evrakları bankaya sunmaları istenir. Genellikle tüm bankaların talep ettiği belgeler arasında şunlar yer alır: