Bu Bankalar Bilinmiyor, Krediyi Evinizde Kullanacaksınız, Aynı Dakika Onay

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Bankalar şubelerine gitmeden artık evinizde de ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Üstelik kredi notu düşük olan kişilerde bu kampanyalardan yararlanacak. Acil para ihtiyacımız olduğu zaman bankalar üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek veya bankanın internetini kullanarak krediler kullandırılmaktadır. Ayrıca bazı bankalar, evinize banka personelini göndererek de sizlere kredi kullandırıyor. Evinizde, kredi kullanmak istiyorsanız öncelikle bankalara başvuru yapmanız ve başvurunuzda onay almanız gerekmektedir. Onay aldıktan sonra banka personeli sizin evinize sizin istediğiniz saatte gelecek ve kredinizi kullandıracaktır. Dileyen kişiler iş adreslerinde de kredi kullanabilir.

Kredi kullanabilmeniz için banka kredi politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan sonra TC kimlik numaramız üzerinden bir sorgulama yapılacak ve bu sorgulama üzerinden kredi onayı verilecektir. Bankalar, 40000 TL ile 75000 TL arasında yüksek limitlerde sizlere kredi onayı verebilir. Bu kredi onayını almak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişilerin kredi notunun en az 1200 ve üzerinde olması daha önceki banka, çalışmalarından ötürü herhangi bir sicil sıkıntısı olmaması gerekiyor. Bankalar bazı durumlarda kredi notu düşük olan kişilere de onay veriyor.

Aktif banktan düşük kredi notu olan kişilere ev adreslerinde kredi kampanyası

Aktif Bank üzerinden düşük kredi notu olan kişilere ev adreslerinde kredi kullandırılıyor. Başvuru yaparak onay alan kişiler, PTT şubelerine veya Aktif Bank şubelerine gitmeden ev veya iş adreslerinde kredi kullanabilecekler. Banka 40000 TL'ye kadar müşterilerine kredi desteği sunuyor. Banka üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda Aktifbank’ın SMS kredi servisine başvuru yapabiliyor. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak gönderin. Yapmış olduğunuz kredi başvurusu sonrasında banka, sizleri değerlendirmeye, alacak ve krediniz onay alması durumunda genel müdürlük tarafından aranacaksınız. Genel Müdürlük, sizlere ne zaman kredi kullanmak istediğinizi veya ev adresini isteyecektir.

Enpara bankası üzerinden 75000 TL'ye kadar evinizde kredi imkanı

Finansbank'ın kurmuş olduğu dijital banka enpara.com Bankası üzerinden 75000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Banka müşterisi olsanız da olmasanız da kredi başvurusunu internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Onay aldıktan sonra banka sizlere 75000 TL'ye kadar sonuç verecek ve bu sonuç sonrasında hemen sizlere kredinizi kullandıracaktır. Düşük faiz oranları ile birlikte enpara bankası üzerinden 75000 TL'ye kadar kredi aldığınızda ilk taksit ödemesine 3 ay ertelemeli, toplamda ise 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Banka hesabınız varsa, internet bankacılığını veya mobil uygulamaya girerek, hiçbir şekilde kimseyi evinize çağırmadan veya banka şubelerine gitmeden kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yaparken, ihtiyaç kredisi bölümüne girebilir buradan başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.