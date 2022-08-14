Bu Bankada Hesabı ve Kartı Olanlar Dikkat! Banka Sizlere Hemen Ödeme Yapıyor ve Kimse Bilmiyor...

Bankalar üzerinde hesabı olan veya kredi kartı kullanan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada QNB Finansbank, yaptığı kampanya duyurusunu resmi internet sitesi üzerinde paylaştı. QNB Finansbank Bankamatik kartı veya bankanın kredi kartını kullanıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hemen ödeme alabilecek ve başvurunuzu isterseniz banka şubelerine gitmeden de yapabileceksiniz.

QNB Finansbank, internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, özellikle banka kredi puanı uygun olan vatandaşların internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, aynı gün içinde destek ödemesi vereceğini açıkladı. 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmanız mümkün olacaktır.

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda ve bireysel müşteri olması durumunda değerlendirmeye alınacak ve onaylanan krediler gelir belgesiz olarak vatandaşlara sunulacaktır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanya daha acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilmektedir. SMS ilede hızlı birşekilde başvuru yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi şartlarına uygun müşteri olmanız durumunda hemen onay alabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, Finansbank'ın ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacak ve 10 dakika içerisinde kredi onayı alıp hemen hesabınıza bu parayı, mobil uygulama üzerinden yatıracaksınız. Banka şubeleri üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca banka müşteri hizmetleri numarası üzerinden de hem sorgulama yapabiliyor hemde kredi başvurusunda bulunabiliyor. QNB Finansbank üzerinden almış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusunda, banka sizin kredi puanınıza göre, faiz oranları da uygulanmaktadır.