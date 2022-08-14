15 Ağustos Pazartesi Hava Nasıl Olacak? Hava Durumu Sağanak Alarmı Verildi!

Son dakika açıklaması Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı ve 15 Ağustos 2022 Pazartesi gününde İstanbul ile Ankara'da sağanak yağmur yağacağı belirtildi. Yağışların ülke genelinde etkili olacağı belirtilirken sağanak yağmurun 35 ilde beklendiği yönünde bilgiler paylaşıldı. İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Sakarya, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Bolu, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Eskişehir ve Karabük gibi pek çok şehirde yağış olacağı bilgisi aktarıldı.

Kent genelinde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını ifade eden İstanbul Valiliği ise tedbirli olması gerektiği hakkında vatandaşlara uyarıda bulundu. Peki 15 Ağustos Pazartesi hava durumu nedir, nasıl olacak?

Vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen son dakika açıklaması sonrasında 15 Ağustos Pazartesi gününde hava durumunun nasıl olacağını araştırdı. Yıldırım, su baskını, sel, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi pek çok konuda uyarılar gerçekleşirken milyonlarca vatandaş ise yağışlı havaların ne kadar süreceğini ve ne zaman yağmur yağacağını öğrenmek istedi. İşte 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü hava durumu hakkında detaylı bilgiler ve gerçekleşen uyarılar...

İstanbul Valiliği Uyardı! 15 Ağustos Pazartesi Yağış Uyarısı Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Valiliği sabah saatleri itibariyle 15 Ağustos Pazartesi gününde İstanbul genelinde gök gürültülü yağışlar ile sağanak yağışların yerel olarak aralıklı bir şekilde devam edeceğini açıkladı. Su baskınlarına ve ani sel olayına karşı uyarılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Valiliği tarafından gerçekleşti. Yağışların Yalova, Sakarya ve Kocaeli taraflarında da etkili olacağı belirtilirken vatandaşlara dikkatli olunması gerektiği söylenildi.

Yapılan uyarıların yanı sıra 15 Ağustos 2022 pazartesi gününün ilk saatleri itibariyle gök gürültülü ve sağanak yağışların Kuzeybatı kesimlerinde görüleceği ifade edildi. İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya bölgelerinde yerel olarak aralıklı bir şekilde yağışların kuvvetli olacağı açıklandı. Yıldırım, sel, su baskını ve yerel dolu yağışının gerçekleşeceği ifade edilirken kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması gerektiği söylenildi.

İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pazartesi gece saatlerinde il genelinde yaşanması öngörülen ve aralıklı bir şekilde devam edecek olan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını ifade etti. Sabah saatlerinde gök gürültülü ve sağanak yağışların etkili olacağı hakkında bilgiler vatandaşlıkla paylaşıldı. Akşam saatlerine kadar yağışlı havanın gün boyu aralıklar ile devam edeceği bildirilirken yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Değerlendirmelerin AKOM'un mevcut radar verileri ve uydu verileri doğrultusunda yapıldığı öğrenildi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pazartesi ilk saatlerinde İstanbul’a kuvvetli yağışların ulaşacağını aktardı. İstanbul genelinde gece saatleri itibariyle gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri ile sağanak yağışın yaşanacağı tahmin edildi.

Ankara'nın batı ve kuzey ilçeleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak ve aralıklı bir şekilde yağışların kuvvetli olacağı bilgisi aktarıldı. Bunun yanı sıra yıldırım, su baskını, sel ve yerel dolu yağışı hakkında tedbirli olunması gerektiği söylenildi.

15 Ağustos tarihi için 17 ilde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu ve sağanak yağışa karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi. Bunun yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak yağış yaşandığı sırada hava sıcaklığının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.