Ziraat Bankası Sabah 10.00'da Duyuru Paylaştı, 15.000 TL Kimlik Numarasına Göre Ödeme Verilecek

Ziraat Bankası, son dakika kampanyası ile birlikte vatandaşlara 15000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli, toplamda 36 ay vadeli kredi için başvuru alıyor. Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama ile birlikte kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi onayı alabiliyor. Ziraat Bankası, 15000 TL'ye kadar TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu ödemelerin kişilerin kredi notuna göre verecek.

Ziraat Bankası, özellikle, pandemi döneminde vermiş olduğu destek kredileriyle birlikte sürekli olarak tercih edilen bankaların başında gelmektedir. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için yapılan, on beş bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası da yine TC kimlik numarasıyla başvuru yapan vatandaşlara gelir belgesiz verilecektir.

Ziraat Bankası üzerinden on beş bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için birden fazla yöntem bulunuyor. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, kredi için en yakın banka şubesine gidebilir, kimlikleriyle birlikte onbeş bin TL, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte on beş bin TL üzerinde kredi başvurusu yapabilir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda hemen aynı gün içinde onay alacağını söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlar, on beş bin TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsa, emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması gerekiyor. Ziraat Bankası, emekli, vahşi olmayan kişiler maaşlarını taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir. sigortalı olarak çalışan kişiler ise bu sigortalı maaşının en az 6 aydır aynı işyerinde alıyor olması gerekmekte.

Ziraat Bankası üzerinden 15000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubesine sadece kimliğinizle gidebilirsiniz. Kimliğinizle birlikte kredi onayı almak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Eğer hesabınız yoksa bankaya giderken kimlik ve gelir belgenizi de götürmeniz gerekiyor. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapacağınız kredi başvurularında, banka kredi onayını kendi şube yetkisinde verecektir. Kredi onayı almanız ile birlikte aynı dakika içerisinde kredi kullanma işlemleri başlar. Kredi onayı alamayan kişiler bankaya kefil vererek, kredilerini kullanabilirler.