Britney Spears’ın Babası, Vasilikten Ayrılmayı Kabul Etti

TMZ'nin yeni yasal belgelere dayanarak 12 Ağustos Perşembe günü bildirdiğine göre, James Spears “yeni bir koruyucuya düzenli bir geçişe hazırlanmak için Mahkeme ve kızının yeni avukatıyla birlikte çalışmayı planladığını” söyledi. Detayları sizin için derledik…

TMZ'ye göre, yeni belgeler kısmen "aslında, terekenin koruyucusu olarak Bay Spears'ı askıya almak veya görevden almak için gerçek bir neden yok... Bayan Spears'ın çıkarına olacak”.

Belgelere göre, "Yine de, Bay Spears haksız saldırıların aralıksız hedefi olsa da, kızıyla, onun koruyucusu olarak devam eden hizmeti konusunda bir halk savaşının, onun yararına olacağına inanmıyor."

"Yani, Bay Spears, görevden alınması için bu haksız dilekçeye itiraz etmek zorunda olsa da, yeni bir koruyucuya düzenli bir geçiş için hazırlık yapmak için mahkeme ve kızının yeni avukatıyla birlikte çalışmayı planlıyor."

TMZ, daha sonra dosyalamada James Spears'ın (Jamie olarak da bilinir) “her zaman Bayan Spears'ın babası olacağını, onu her zaman koşulsuz seveceğini ve her zaman onun çıkarlarını gözeteceğini” belirtiyor.

Britney Spear'ın avukatı Mathew Rosengart, web sitesine, gelişmeden "memnun kaldık ama mutlaka şaşırmadık" dedi.

Konservatörlük, 2008'den beri Britney Spears'ın hayatını ve finansmanını kontrol ediyor. James Spears, 2008'den 2019'a kadar yaşam seçimleri üzerinde güç sahibi oldu ve aynı zamanda avukatı ile birlikte finansal kararlarını kontrol etti. 2019'da kızının kişisel meselelerinin koruyucusu olarak görevinden ayrıldı ve mali durumu üzerindeki gücü bir emlak yönetim firmasıyla paylaşacaktı, ancak anlaşmadan çekildi.

Britney Spears, Haziran ayında duygusal bir mahkeme konuşmasında muhafazakarlığı kınadı ve bir yargıca sistemin sona ermesini istediğini söyledi ve bunu “taciz” olarak nitelendirdi.

James Spears, konservatörün gerekli olduğunu savundu ve bu ayın başlarında yaptığı bir dosyada, "kayıtında herhangi bir kusur olmadan, görevine ve sadakatine bağlı olarak kızının mülkünün koruyucusu olarak hizmet ettiğini" söyledi.

Fanları Perşembe günü haberi kutladılar ve aktör Jude Demorest, yemek yiyenler haberi alkışlarken bir restoranda olduğunu söyledi.