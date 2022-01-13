British Council Çalışanı, İngiltere'de İran Hapishanesinden Serbest Bırakıldı

Örgüt, geniş çapta eleştirilen casusluk suçlamaları nedeniyle İran'da üç yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı bir British Council çalışanının serbest bırakıldıktan sonra Birleşik Krallık'a döndüğünü söyledi.

British Council Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Aras Amiri'nin İran Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı temyiz başvurusunu kazandığını duyurdu. Daha önce, Mart 2018'de Tahran'daki ailesini ziyaret etmek için yaptığı ve hükümet tarafından kurulan kültürel kuruluştaki çalışmalarını içermeyen özel bir gezi sırasında tutuklandı.

Konsey yaptığı açıklamada, "Aras'a yöneltilen orijinal suçlamaları her zaman reddettik" dedi. "Birleşik Krallık'ta İran kültürünün daha iyi anlaşılmasını ve takdir edilmesini destekleyen bir sanat programı görevlisi olarak Londra ofisimizde yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz."

Batılı güçlerle yaşanan gerilimler nedeniyle İranlı yetkililer 2019 yılında British Council ile işbirliğini yasakladı ve bu tür faaliyetlerin kovuşturmayla sonuçlanacağı konusunda uyardı.

İranlı yetkililerden serbest bırakılmasıyla ilgili hemen bir açıklama yapılmadı.

Ancak Tahran'dan Amiri'nin avukatı Hojjat Kermani, Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, İran Yüksek Mahkemesi'nin ülkenin Devrim Mahkemesi'ndeki önceki casusluk mahkumiyetinin "Şeriat'a veya İslam hukukuna karşı" olduğuna karar verdiğini söyledi. Detaylandırmadı.

Kermani, Amiri'nin Pazartesi günü Tahran'dan uçtuğunu, ancak son aylarda seyahat yasağına itiraz ettiği için serbest kaldığını söyledi.

Amiri'yi aylarca tuttuktan sonra İran, 2019'da British Council çalışanını İran'daki kültürel faaliyetlere casusluk yapmak suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuklanması, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın dünya güçleriyle yaptığı önemli nükleer anlaşmayı terk etmesinin ve ülkeye ezici yaptırımlar yığmasının ardından İran'da Batılı bağları olanların karşılaştığı tehlikeleri vurguladı.

Son yıllarda Tahran ile Batı arasındaki gerilim arttıkça birkaç çifte vatandaş İran hapishanelerine girdi. İnsan hakları grupları, İran'ı Batı ile müzakerelerde para veya nüfuz için pazarlık fişleri olarak çifte vatandaşları tutmakla suçluyor, Tahran bunu reddediyor.

Thomson Reuters Vakfı'nın İngiliz-İranlı çalışanı Nazanin Zaghari-Ratcliffe, reddedilen casusluk suçlamalarıyla beş yıldan fazla bir süredir İran'da hapsedildi.

Zaghari-Ratcliffe cezasını tamamladıktan sonra geçen yıl hapisten çıktı - sadece yetkililerin onu yeni propaganda suçlamalarıyla bir yıl daha hapis cezasına çarptırması için.

Zaghari-Ratcliffe'in ailesi, onun hapis cezasına çarptırılmasını, Londra'nın hiç teslim edilmeyen Chieftain tankları için Tahran'a borçlu olduğu 530 milyon dolarlık uzun süredir devam eden bir borç anlaşmazlığına bağlıyor.

Bir diğer İngiliz-İran ikili uyruklu Anuş Aşoori, Amiri ile aynı zamanda 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve halen tutuklu bulunuyor. Bir Birleşmiş Milletler paneli, İran'da “çifte uyrukluların keyfi olarak özgürlüklerinden yoksun bırakılmasını içeren ortaya çıkan bir model” olarak adlandırdığı şeyi sert bir dille eleştirdi.

Bu arada Batılı müzakereciler, İran'ın çöken nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmak için zamanın tükenmekte olduğuna dair bir alarm verdiler.

Müzakerelerde beş aylık bir aradan sonra, yakın zamanda seçilen sert Başkan Ebrahim Raisi yönetimindeki İran, nükleer programını hızlandırırken bile müzakere masasında maksimalist talepler sundu.

İran şimdi uranyumu yüzde 60'ın üzerinde zenginleştiriyor - silahın derece seviyelerinden kısa bir adım - ve anlaşmada izin verilenden çok daha gelişmiş santrifüjler ve daha fazlasını döndürüyor. İran nükleer programının barışçıl olduğunda ısrar ediyor.