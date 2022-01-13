Abluka Etiyopya'nın Tigray Bölgesinde 'Cehennem' Yaratıyor

Dünya Sağlık Örgütü başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilaçların ve diğer hayat kurtaran malzemelerin Etiyopya'nın Tigray bölgesine ulaşmasını engelleyen bir ablukanın savaşın harap ettiği bölgede "cehennem" yarattığını ve "insanlığımıza bir hakaret" olduğunu söyledi.

Kuzey Etiyopya bölgesinden Ghebreyesus Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Dünyanın hiçbir yerinde Tigray'deki gibi cehenneme tanık olmuyoruz” dedi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bir hükümetin kendi halkını bir yıldan fazla bir süredir yiyecek ve ilacı ve geri kalanının hayatta kalmasını engellediği 21. yüzyılda bu çok korkunç ve hayal edilemez" dedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e sadık güçler ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve müttefikleri arasındaki çatışmalar, Kasım 2020'de patlak verdiğinden bu yana binlerce insanı öldürdü ve birkaç milyonu evlerinden etmek zorunda bıraktı.

Tigray, hayat kurtaran ilaç ve yiyeceklerin milyonlarca kişiye ulaşmasını engelleyen, Birleşmiş Milletler'in de facto abluka altında, kıtlık benzeri koşullarda yüz binlercesi de dahil.

Tedros, durumun “umutsuz” olduğunu söyledi.

“Ben o bölgedenim” dedi ve ekledi, “Bunu önyargısız söylüyorum. Durum ciddi… Bir yıldan fazla bir süredir yedi milyon insanın tam bir ablukasını hayal edin. Ve yemek yok. İlaç yok, ilaç yok. Elektrik yok. Telekom yok. Medya yok” dedi.

Ayrıca, savaşın vurduğu bölgeye artık neredeyse her gün ölümcül drone baskınları olduğunu vurguladı. DSÖ'nün Etiyopya'nın diğer bölgelerine ilaç ve ilaç göndermesine izin verildiğini, ancak geçen Temmuz'dan bu yana Tigray'a ilaç göndermesine izin verilmediğini de sözlerine ekledi.

Bölgedeki doktorlar, son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmaya zorlandılar - ve hatta bunlar tükeniyordu, dedi. “İnsani yardım erişimine, çatışma sırasında bile her zaman izin verilmelidir. Çatışma bir mazeret olamaz” dedi ve Suriye ve Yemen'deki yıkıcı çatışmaların zirvesinde bile, BM sağlık kuruluşunun her zaman ihtiyacı olanlara yardım gönderebildiğine dikkat çekti.

DSÖ acil durum şefi Michael Ryan da, birçok kişinin “çok temel hayat kurtaran müdahalelere erişimi olmadığını” söyleyerek korkunç durumu kınadı.

Geçen yılın ortasından bu yana temel insülin ve diğer diyabet tedavilerine Tigray'e izin verilmediğini söyledi ve bunun sağlık çalışanlarını potansiyel "felaket, yakın sağlık sonuçları" ile hastalığın "en ciddi komplikasyonlarını yönetemez hale getirdiğini" söyledi. .

Gazetecilere verdiği demeçte, "Benim açımdan, böyle bir durumun devam etmesine izin vermek, erişime izin vermek insanlığımıza bir hakarettir" dedi.