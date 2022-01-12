Brezilyalı Bolsonaro, Yüksek Mahkeme Yargıçlarını Partizanlıkla Suçladı

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Yüksek Mahkeme'nin iki üyesini bu yılki seçimlerde taraf tutmak ve sol görüşlü lider Luiz Inacio Lula da Silva'yı desteklemekle suçladı.

Bolsonaro, biri COVID-19 ile ilgili sahte haberler yaymak da dahil olmak üzere cumhurbaşkanına yönelik politikalarına ve soruşturmalarına karşı verilen kararlar nedeniyle aylarca yargıçlar Luis Roberto Barroso ve Alexandre de Moraes'i eleştiriyor.

2003-2010 yılları arasında Brezilya devlet başkanı olan Lula, geçen yıl Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilen ve bu yılki seçimlerde yeniden aday olmasına izin veren yolsuzluk suçlamalarıyla bir buçuk yıl hapis yattı.

Bolsonaro ve Lula'nın ikisi de aday olacaklarını resmen açıklamamış olsalar da, Ekim ayında kutuplaşmış bir seçimde karşı karşıya gelmeleri bekleniyor.

Bolsonaro Çarşamba günü bir televizyon röportajında, "Barroso ve Alexandre de Moraes, Lula'nın başkan olmasını istiyor" dedi. "Tamam, bana oy vermek istemeyebilirler ama sekiz yıl boyunca ülkeyi soyan adamı göreve geri mi döndürmek istiyorlar?"

Barroso, geçen ay Brezilya'ya gelen tüm yolculardan aşı kanıtı talep etme kararı aldı; bu, aşı şüphesi olan Bolsonaro'nun görüşlerine aykırı bir önlemdi. De Moraes, cumhurbaşkanının koronavirüs aşılarını yanlış bir şekilde AIDS ile ilişkilendirdiği yorumları da dahil olmak üzere beş soruşturmayı yönetiyor.

Koronavirüs pandemisini ele alış biçimi nedeniyle yaygın eleştiri ve protestolarla karşı karşıya kalan Bolsonaro'nun son yorumları, anketlerin Lula'nın yaklaşan oylama öncesinde aşırı sağ lider karşısında açık bir önde olduğunu göstermesiyle geldi.

Banco Genial/Quaest Pesquisas'ın Çarşamba günü yayınlanan anketine göre, seçim bugün yapılsaydı, Lula Bolsonaro için yüzde 23'e karşı yüzde 45 oy alacaktı.

Lula'nın ikinci turda Bolsonaro'ya karşı yüzde 30'a karşı yüzde 54 oy alacağı belirtildi.

Quaest anketi, her iki aday için de Aralık'taki bir önceki anketten bu yana yüzde 2'lik bir düşüş olduğunu gösterdi. Ankette üçüncü sırada yer alan eski yolsuzlukla mücadele yargıcı Sergio Moro da seçmenlerin niyetlerini bir puan düşürerek yüzde 9'a düşürdü.

Omicron çeşidinin yayılmasıyla Brezilya'da COVID-19 vakaları arttıkça, anket Brezilyalıların yüzde 72'sinin çocukların aşılanmasını desteklediğini ve Bolsonaro'nun buna karşı çıktığını gösterdi.

Bolsonaro'nun negatif derecelendirme rakamları, hükümetinin kötü veya berbat olduğunu düşünen seçmenlerin yüzde 50'sinde değişmeden kaldı. Ankete katılan Brezilyalı kadınların yüzde elli beşi, erkeklerin yüzde 45'ine karşı bu görüşü dile getirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan verilere göre, pandemi başladığından bu yana koronavirüs nedeniyle 620.000'den fazla insan öldü ve 22,6 milyondan fazla enfeksiyon da bildirildi.

Bu arada, ankete katılanların yüzde 73'ü, Bolsonaro'nun 2021'de yüzde 10'dan fazla altı yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla mücadelede kötü bir iş çıkardığını düşünüyor, hükümet verileri Salı günü gösterdi.