ABD Tüketici Fiyatları 1982'den Bu Yana En Keskin Artışı Gördü

ABD'deki tüketiciler, geçen ay enflasyonun son 40 yılın en hızlı yıllık oranında arttığını gösteren son hükümet rakamlarıyla birlikte, tatsız bir zaman tünelinde sıkışıp kalmış gibi hissettikleri için affedilebilir.

ABD Çalışma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, mal ve hizmet sepetindeki fiyat değişikliklerini ölçen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığını söyledi. Bu, Haziran 1982'den bu yana en keskin 12 aylık artış.

Aylık bazda TÜFE, Kasım ayındaki yüzde 0,8'lik artışın ardından Aralık ayında yüzde 0,5 arttı.

Tedarik zincirinin daralması, malzeme ve işçi kıtlığının işletmeler için maliyetleri artırması nedeniyle, yükselen enflasyon ABD ekonomisinin toparlanmasının bir işareti haline geldi. Firmalar daha sonra bu yüksek girdi maliyetlerinin en azından bir kısmını tüketicilere aktarır.

Enflasyon, özellikle gıda, yakıt ve barınma gibi temel ihtiyaçlar için artan fiyatlar tarafından tüketilen gelirlerinin daha büyük bir kısmını gören düşük gelirli haneler için özellikle sert.

Çok endişe verici bir baskı noktası, artan kiralar ve kullanılmış araba ve kamyon fiyatlarıyla birlikte Aralık ayındaki TÜFE artışına en büyük katkıyı yaptı.

Daha parlak bir notta, gıda fiyatları geçen ay yüzde 0,5 artarken, önceki aylara göre daha az keskin bir şekilde arttı. Ve ABD'deki hanelerin neredeyse yarısının birincil ısıtma kaynağı olarak güvendiği doğal gaz fiyatları, petrol fiyatlarıyla birlikte düştü ve uzun bir artış dönemini sona erdirdi.

TÜFE'nin en değişken bileşenleri olma eğiliminde olan gıda ve enerjiyi çıkarın ve sözde çekirdek endeks, Kasım ayında yüzde 0,5'lik bir artışın ardından Aralık ayında yüzde 0,6 arttı.

Geçen yıl, çekirdek TÜFE geçen ay yüzde 5,5 arttı - 1991'den bu yana en keskin yıllık artış.

Enflasyon ve faiz oranları

Enflasyon o kadar hızlı ilerliyor ki, geçen yılın sonlarında ABD Federal Rezervi, Amerikalıları tekrar işe almak için borçlanma maliyetlerini düşük tutmaktan ve yükselen fiyat baskılarını dizginlemekten vazgeçti.

Fed, son politika belirleme toplantısında, istihdam büyümesini teşvik eden ancak uzun vadeli borçlanma maliyetlerini düşük tutarak enflasyonu körükleyen tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırdığını ve bu yıl enflasyonu soğutan en az üç faiz artırımı planladığını söyledi.

Biraz enflasyon iyi bir şeydir çünkü tüketicileri satın alımları ertelememeye ikna ederek ekonomiyi ayakta tutar. Bu çok önemli çünkü tüketici harcamaları ABD ekonomik büyümesinin yaklaşık üçte ikisini sağlıyor.

Ancak çok fazla enflasyon kesinlikle kötü, çünkü fiyatlar yukarı doğru sarılırsa ve en önemlisi – tüketiciler onların yükselmeye devam etmesini bekliyorsa – bu, Fed'in oranları beklenenden daha agresif bir şekilde artırmasına ve ekonomik toparlanmaya güçlü bir yumruk atmasına neden olabilir.

Fed başkanı olarak ikinci dönem için Salı günü yaptığı onay oturumu sırasında Jerome Powell, kendisinin ve diğer politika yapıcıların enflasyonun bu yılın ortasına kadar düştüğünü gördüklerini söyledi. Ancak senatörlere, Fed'in “beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde devam ettiğini” görürse, harekete geçeceğine dair güvence verdi.

Faiz oranlarını zaman içinde daha fazla yükseltmek zorunda kalırsak, yapacağız” dedi ve “yüksek enflasyon, maksimum istihdamın sağlanması ve bize bunu sağlayabilecek uzun bir genişlemenin sağlanması için ciddi bir tehdittir” dedi.

Bu arada, ABD iş piyasasındaki toparlanma yolunda gidiyor. Ekonomi Aralık ayında hayal kırıklığı yaratan 199.000 iş eklerken, ülkenin işsizlik oranı pandemi öncesi yüzde 3,5 seviyesinde kapanırken yüzde 3,9'a düştü.

Rekora yakın sayıda iş ilanı, işletmelerin iş arayanları korkutmak için ücret ve sosyal yardım paketlerini tatlandırmasına neden oldu. Çalışanların istihdam beklentileri konusunda ne kadar güvende hissettiklerinin bir ölçüsü olarak, rekor sayılarda - genellikle daha yüksek ücretli pozisyonlar almak için - işlerini bırakıyorlar.

Bu, tüm işçiler için bir önceki yılın aynı dönemine göre Aralık ayında yüzde 4,7 artan ortalama saatlik kazançlara yansıdı.