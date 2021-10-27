Suriye Başkentinde Son Dört Yılın En Kanlı Saldırısında 14 Kişi Öldü

Suriye'nin başkentinde birkaç yıldır ilk kez düzenlenen bu tür bir saldırı olan Şam'ın göbeğinde bir ordu otobüsünün çifte bombalanmasında on dört kişi öldü. Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzey batısındaki bir isyancı yerleşim bölgesinin rejim tarafından bombalanması sonucu öldürülen 10 çocuktan dördünün olduğunu bildirdiğinde geldi. Şam'daki olay yerinde çekilen görüntülerde, askerler tarafından hortumla indirilen kömürleşmiş araçtan yükselen dumanlar görüldü.

Yerel basında askeri yetkililer, otobüsün dış kısmına yerleştirilen iki bombanın infilak ederek birkaç kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olduğunu, bir üçüncüsünün ise yere düştüğünü ve daha sonra parçalara ayrıldığını söyledi. Özellikle, 2017'den bu yana Şam'ın merkezindeki ilk büyük saldırı.

Ölümcül bombalamadan saatler sonra, bir zamanlar doğrudan El Kaide ile bağlantılı olan Hayat Tahrir el-Şam da dahil olmak üzere birçok muhalif grubun faaliyet gösterdiği ülkenin kuzeybatısındaki bir yerleşim bölgesini hükümetin bombalaması sonucu on kişinin öldüğü bildirildi. UNICEF, İdlib'in güneyindeki Ariha'da bir pazara düzenlenen saldırıda okula giderken dört çocuğun, üç erkek ve bir kızın öldüğünü doğruladı.

Yaralı ve ölü sayısının artmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. İki olayın bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ancak Suriye başkentinde sakinler The Independent'a patlamanın, şehrin kalbinde yer alan Başkanlık Köprüsü'nün altındaki bir kavşakta ve Şam banliyölerine hizmet veren yoğun bir otobüs terminalinin yanında meydana geldiğini söyledi.

İşçilerin, öğrencilerin ve okul çocuklarının genellikle gün için dışarı çıkmadan önce toplandığı yoğun saatlerde sabah 7'den hemen önce meydana geldiğini söylediler. Yabancı yardım görevlileri arasında popüler olan ünlü oteller sadece birkaç metre ötededir. Saldırının sorumluluğunu hemen üstlenen olmadı, ancak Suriye'de Devlet Başkanı Beşir Esad'ı devirmeye çalışan birkaç isyancı ve cihatçı grup hâlâ faaliyet gösteriyor.

Şam polis komandosu Tümgeneral Hüseyin Cuma, Suriye devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Bu korkakça bir davranış" dedi ve polis gücünün bölgeyi hemen kordon altına aldığını ve daha fazla bomba patlatılmamasını sağladığını da sözlerine ekledi. Jumaa, başlangıçta yaralı olarak listelenen ancak daha sonra ölen bir kişi de dahil olmak üzere 14 kişinin öldüğünü söyledi.

UNICEF, bir günde iki saldırının “Suriye'deki savaşın sona ermediğini” yerinde bir hatırlatma olduğunu söyledi. “Siviller, aralarında çocukların da bulunduğu, on yıllardır süren acımasız çatışmanın yükünü taşımaya devam ediyor.

“Çocukların hedef olmadığı mücadelesini verenlere çağrımızı yineliyoruz. Özellikle çatışma zamanlarında her zaman korunmalıdırlar.” BM'nin bölgesel insani yardım koordinatör yardımcısı Mark Cutts, öğrenciler işe giderken pazar ve okulların yakınındaki yollara isabet eden bombardımanı "şok edici" olarak nitelendirdi. Bu, şartları defalarca ihlal edilmesine rağmen, Türkiye ve Rusya arasında müzakere edilen Mart 2020 ateşkesinden bu yana bölgedeki en şiddetli saldırılardan biriydi.

Esad, askeri gücü güç dengesini Suriye rejiminin lehine çevirmiş olan yakın müttefikleri Rusya ve İran tarafından desteklenen ülkenin çoğunu kontrol etse de, ülkenin kuzeybatısında çatışmalar hâlâ sürüyor. Esad iktidardaki kontrolünü sağlamlaştırdıkça, Şam'daki saldırılar azaldı. Son büyük patlamalardan biri, 2017 yılında bir adliye binasına ve bir restorana düzenlenen intihar bombacılarının yaklaşık 60 kişinin ölümüne yol açmasıydı. Bu saldırıları sözde İslam Devleti üstlendi. Suriye'nin yıkıcı savaşı Mart 2011'de patlak verdi ve 450.000 kadar insanı öldürdü. Nüfusun yaklaşık yarısı ülke içinde yerinden edilmiş durumda, beş milyon Suriyeli ise yurtdışında mülteci durumunda.