Tüketiciler, artan pahalılıkla baş etmekte zorlanıyor. Fiyatlar, her geçen gün daha fazla yükselmeye devam ediyor. Bu nedenle tüketiciler, kredi kullanmak zorunda kalıyor. Bankalar, farklı faiz oranları belirleyerek kredi kullandırıyor. Kredi kullananlara farklı vade seçenekleri sunuluyor. Tutara göre değişmekle birlikte vade süresi 36 aya kadar uzuyor.

Bankalar, son zamanlarda yüksek faizle kredi veriyor. Kredi tutarlarında sınırlama uygulanıyor. Ancak bazı bankalar, kredi tutarlarını yükseltmeye başladı. Kredi konusunda cazip fırsatlar sunan bankalardan biri Enpara oluyor. Enpara’dan avantajlı faiz oranları ile kredi çekmek mümkün oluyor.

ENPARA, 12 AY VADELİ, 50 BİN TL KREDİ VERİYOR

Enpara, 12 ay vade ile 50 bin TL kredi vereceğini duyurdu. Banka bu krediyi, kredi kartı üzerinden vereceğini duyurdu. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde beşi aştığı için vatandaşları zorluyor. İhtiyaç kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlar, kredi kartlarına yöneliyor.

Enpara, 50 bin TL limitli kredi kartı vereceğini duyurdu. Kredi kartı limitleri 5000 TL’den başlıyor. Kredi kartında 12 aya kadar vade fırsatı sunuluyor.

50 BİN TL LİMİTLİ KREDİ KARTI NASIL ALINIR?

50 bin TL limitli kredi kartı almak isteyenlerin, enpara.com üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Bunun yanı sıra Enpara mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılması mümkün oluyor.

Enpara’nın nakit avans için uyguladığı faiz oranı 1,36 oluyor. Nakit avansta taksit tutarı ise 12 oluyor. Banka, kredi ve kredi kartı başvurularını değerlendirirken kredi notuna bakıyor. Aynı zamanda tüketicinin gelir durumu da bu noktada önemli oluyor. Başvuru yapan kişinin kredi notu yüksekse ve gelir durumu yüksekse istediği tutara ulaşması kolaylaşıyor.

Kredi ve kredi kartı almak isteyenler, başvurularını kolay bir şekilde yapabilir. Kredi kartı başvuruları, Enpara tarafından hızlı bir şekilde sonuçlandırılır. Böylece tüketicinin ihtiyacını karşılaması kolaylaşır.