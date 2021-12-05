EYT’liler İçin Son Durum Belirlendi! EYT 2022 İçin EYT Düzenlemesi Açıklandı!

EYT konusunda önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca vatandaş, EYT hakkında yapılan son açıklamalar ve gelen güncel haberlere odaklanmış durumdadır. EYT konusu hakkında siyasi gündem ve çalışma hayatı tekrardan hareketli bir zaman geçirmeye başlamıştır. Bu açıdan bakıldığında AK Parti ile MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında gerekli olan bütün çalışmalara özenle başlanıldığı açıklandı.

EYT'LİLERİN YAŞ BEKLEME ZAMANI NASIL KISALACAK ve NE OLACAK?

EYT yasa tasarısı, birçok kişi tarafından çok uzun süredir beklenmektedir. Bu konuda en son yapılan açıklamalar ve gelen haberlerde, gelişmeler giderek ciddi bir hal almış durumdadır. EYT hakkında farklı formüller üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Uzun süredir yapılan çözüm araştırmalarında farklı senaryolar ortaya çıkmıştır. Eski zamanlar baz alındığında EYT sistemi hakkında yeniden eski mevzuların tartışıldığı belirtildi. Bu bağlamda EYT konusunda AK Parti ile beraber MHP'nin de EYT'liler hakkında yapılması planlanan düzenlemelere katılmaları beklenmektedir. Tekrardan ele alınacak olan düzenlemeler, olabildiğince imkan dahilinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Düzenlemelerde yer alması planlanan ilk formül, emekliliği içerdiği ve düzenlemelerin 3600 günü olan kişilerin erken emekli olabilmesini öngörmektedir. Kadınlarda 50 yaş, erkeklerde de 55 yaş kategorisinin düşünüldüğü belirtilmektedir.

EYT konusunda ele alınan bir diğer formül de kademeli emeklilik olarak ele alınmaktadır. Almanya modeli olarak ele alınan emeklilik türü ise emeklilik amacıyla eksik olan her sene, yüzde 2 veya belirlenecek diğer oranda maaş kesintisinin uygulanmasıdır. Ele alınması planlanan bir diğer model ise, geçmişte çok fazla konuşulmuş olan Finlandiya modelidir. Finlandiya modelinde ise her eksik yıl amacıyla eksik maaşla emekli olma imkanı yer almaktadır.

EYT DÜZENLEMESİ YAPILIRSA BU KAPSAMDA İLK OLARAK KİMLER EMEKLİ OLABİLECEK?

EYT hakkındaki son dakika gelişmeler, bu durumdan mağdur olan insanların birçok konuda araştırma yapmasına imkan tanımıştır. EYT eğer zaman kaybetmeden kabul edilirse ve uygulanmaya başlanırsa, yaş şartından kaynaklı olarak yüzbinlerce kişi, zaman kaybetmeden hemen emekli olabilecektir. İşe giriş tarihi itibari ile hesaplanan bu süre, emeklilik yaş hesabına da eklendiğinde emeklilik süresine az kalmış olan kişilerin anında emekli olması hedeflenmektedir.