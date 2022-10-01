Bomba Gibi Haber Düştü! Emekliye TC KİMLİK kartı son hanesine göre ödemeler sırayla hesaplarına yatacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar için TC kimlik kartı, son hanesine göre yapılacak olan ödemelerde, kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankaların başlatmış oldukları kredi kampanyalarında duyurular paylaşıldı. Emekli maaş alan vatandaşlar, kimlik kartı üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapacakları, emekli kredisi başvurularında, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanından faydalanabilecek.

Ekim ayına girdiğimiz şu son zamanlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşların belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi alabilecekleri kampanyalardan faydalanabilmeleri için banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı haberi verildi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli, emekli, kredilerini kullanarak hem düşük faizle hemde masrafsız ihtiyaç kredisi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Kamu bankaları üzerinden Emekli Kredisi kampanyasına katılarak düşük faiz oranları ile birlikte kredi almak istiyorsanız, öncelikli olarak emekli maaşınızın bu bankalar üzerinden olması gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları kredi kampanyaları başvuruları sonrasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi imkanından faydalanabileceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, özellikle kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alacakları şifreyle birlikte hemen kredi başvurularını, mobil uygulamalar üzerinden de yaparak, banka şubelerine gitmeden hesaplarına ödemeler alabilir. En düşük faiz oranları ile birlikte size kredi verecek olan bu üç kamu bankası haricinde Garanti Bankası İş Bankası ve Akbank tarafından da emeklı maaş almanız durumunda mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz.