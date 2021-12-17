Bolsonaro, Brezilya'nın Oylama Sistemi Hakkında Dezenformasyon Yaydı

Bir polis belgesine göre, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medyadaki canlı yayınlar sırasında ülkenin seçim süreci hakkında dezenformasyonun yayılmasında "doğrudan ve ilgili" bir role sahipti.

Polis dosyasını inceleyen Reuters haber ajansı Cuma günü yaptığı açıklamada, Federal polis komiseri Denisse Ribeiro'nun belgede Bolsonaro'nun yayınlarının Brezilyalıları ülke seçimlerinin bütünlüğü konusunda yanlış yönlendirmek "açık bir amacı" olduğunu yazdığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından kullanılana benzer bir siyasi oyun kitabında Bolsonaro, geçtiğimiz aylarda defalarca Brezilya'nın elektronik oylama sisteminin kazandığı 2018 başkanlık seçimlerinde hileli olduğunu söyledi.

Oylamanın ilk turunda seçilmesi gerektiğini söylüyor, ancak hiçbir zaman herhangi bir sahtekarlık kanıtı sunmadı.

Ayrıca, elektronik sistem yeniden sayılabilen basılı makbuzlar içeren bir sisteme dönüştürülmezse, sonuçları kabul etmeyebileceğini ima ederek, gelecek yıl yapılacak seçimlerin doğruluğu konusunda şüphe uyandırdı.

Bolsonaro'nun iddiaları Brezilyalı yargı uzmanları tarafından reddedildi ve eleştirmenler, Brezilya'daki bir COVID-19 krizi sırasında popülaritesinde düşüş gören aşırı sağcı lideri, 2022 seçimlerinden önce anlaşmazlık yaratmak için şüphe tohumları ekmeye çalışmakla suçladılar. sonuçlar.

Bolsonaro, şu anda kamuoyu yoklamalarında eski solcu Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı takip ediyor. Lider firma Datafolha tarafından Perşembe günü yayınlanan bir ankete göre, 2003'ten 2010'a kadar Brezilya'yı yöneten Lula, Bolsonaro'nun yüzde 22'sine kıyasla yüzde 48 oy aldı.

Bu, seçimler bugün yapılsaydı, Lula'nın ilk turda kazanmaya yetecek kadar oyu olacağı anlamına geliyor. Brezilya seçim yasası, bir adayın tüm geçerli oyların yarısından fazlasını kazanmasını, boş ve bozuk oy pusulalarını çıkarmasını şart koşuyor.

Datafolha'nın Eylül ayındaki bir önceki anketi, Lula'nın yüzde 44 oyla, Bolsonaro'nun yüzde 26'sını bulmuştur.

Brezilya cumhurbaşkanlığı ofisi, Reuters'in federal polis belgesi hakkında yorum yapma talebine hemen yanıt vermedi.

Ribeiro raporunda, cumhurbaşkanının seçim sürecine dahil olan bir dizi kamu çalışanının eylemlerini sorguladığını ve aynı zamanda muhafazakar destekçileri tarafından desteklenen yanlış bilgileri desteklediğini belirtti.

"Bu soruşturma, Ekselansları Başkan Jair Messias Bolsonaro'nun diğer ülkelerin hükümetleri tarafından halihazırda kullanılan bir modeli izleyerek dezenformasyonu teşvik etmek için doğrudan ve ilgili bir eylemde bulunduğunu belirlememizi sağladı" dedi. Rapor, sahte haberlerle ilgili bir soruşturma yürüten Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'e gönderildi.

Federal polis soruşturması, Bolsonaro'nun Ağustos ayında yayınladığı ve 1996'dan beri Brezilya'da kullanılan elektronik oylama sisteminin güvenliği hakkında bir dizi soru yönelttiği bir videoyla başlatıldı.

Ne Bolsonaro ne de Lula, Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylıklarını resmen ilan etmedi.