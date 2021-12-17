ABD'de TikTok'ta Okulları Vurma Tehditleri Hızlı Bir Şekilde Kapatılıyor

TikTok ve diğer sosyal medyada dolaşan bir okula ateş etme tehdidi dalgası, bazı ABD okullarının Cuma günü kapanmasına ve diğerlerinin polis varlıklarını güçlendirmesine neden oldu.

Genel olarak, tehditler belirli okulları adlandırmaz ve yerel ve federal yetkililer birçoğunun güvenilirlikten yoksun olduğunu söyledi. Yine de tehditler, Michigan, Washington ve başka yerlerdeki önde gelen okulların çocukları geçici olarak evde tutmaları için bir tarih veriyor - 17 Aralık. Birçok video, listede okullar, ilçeler ve hatta eyaletler olmadan Cuma günü bir bombalama veya ateş etme uyarısı metni gösteriyor.

Ulusal Savunma ve Güvenlik Merkezi'ne göre, bu yıl dokuz okulda silahlı saldırı ve 235 sözde aktif olmayan atıcı olayı yaşandı ve ilçeler ve kolluk kuvvetleri her uyarıyı ciddiye aldıklarını söylüyor.

'Bilinen Tehdit Yok'

New Jersey Valisi Phil Murphy, "bilinen belirli bir tehdit olmamasına rağmen" eyalet başsavcısı ve güvenlik yetkilileriyle viral gönderiler hakkında konuştuğunu söyledi. Murphy, Twitter'da "Durumu izlemek ve hazırlıklı kalmak için kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışacağız" dedi.

Kasım ayı sonlarında bir çocuğun dört öğrenciyi öldürdüğü Michigan'daki Oxford Community Okulları, yeni bir silah tehdidi nedeniyle tüm binaları kapattı. Bir basın açıklamasına göre, Seattle polisi Çarşamba sabahı iki okulda soruşturma başlattı ve personelin yetkilileri sosyal medya paylaşımları konusunda uyarmasının ardından birini kapattı.

Utah, Tooele İlçesi yetkilileri, trendin öğrencilerin okulu asmasının bir yolu olarak TikTok'tan kaynaklandığını söyledi. Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, bunun Instagram ve Facebook gibi diğer internet platformlarına yayıldığını ve "çok daha rahatsız edici bir şeye dönüştüğünü" söylediler.

New York metro bölgesindeki okullar da etkilendi. New York, Westchester County'deki Pelham Devlet Okulları, Snapchat'teki liseye yönelik bir tehdidin ardından Cuma günü dersleri çevrimiçi değiştirdi.

Departmanın Facebook sayfasındaki bir haber açıklamasına göre, Chicago'nun bir banliyösü olan Illinois, Glenview'de polis, sosyal medyada dolaşan ateş etme ve bomba tehditlerini inandırıcı bulmadı.

İletişim ve stratejik planlama direktörü Cathy Kedjidjian, Glenview School District 34'ün normal bir şekilde çalıştığını ve normalden daha fazla polisin olduğunu söyledi. “Bundan özellikle Illinois Eyalet Polisi'nden bazı bilgiler paylaşan Glenview Polis Departmanından haberdar olduk” dedi.