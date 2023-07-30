Boğa burcu ve yükselen boğa burcu 30 Temmuz 2023 tarihinde zamanlarının çoğunu kişisel bakıma ayıracaktır. Bu durum son zamanda burç sahiplerinin bağlantılarını kaybettikleri bir şey olabilecektir. Bu şey burç sahiplerinin hayatının koşuşturmacası içinde onların ihtiyaç duydukları şeylerden uzaklaştırmasına izin veren bir şey de olabilecektir. Boğa burçları ve yükselen boğa burçları kendilerine ve onlara ihtiyaç duyan insanlara iyilikte bulunmalıdır. Fakat diğer taraftan onlar rahatlama ve geri adım atma ruhlarını canlandıran her türlü şımartma yolu ve dinlenme gibi faaliyetlerle de ilgilenmelidir. Bunu gerçekleştirmemek burç sahipleri için farkında olmadan daha fazla sorumluluk kabul etmelerine sebep olacaktır. Bu sebeple onlar kendilerine daha fazla görev verecek olan insanlar ve durumlarla aralarına sınır koymaya çalışmalıdır. Bu durum illaki bir otorite figürü olmak zorunda da değildir ve farklı kişiler olarak da karşılarına çıkabilir. Bu kişi onların artan ve azalan enerjilerinin asıl sorumlusu ya da zaaflarını kullanan bir arkadaş da olabilecektir.

Burç sahipleri gün içerisinde kişisel maneviyatları ile ilgili derinlemesine bir düşünceye girebilir ve aslında sordukları soruların cevabını bulmak için bir içsel yolculuğa çıkabilir. Onların inançları ve varoluşları ile ilgili derin felsefi sorular zihinlerinde büyük bir yer de kaplayacaktır. Onlar sonunda gerçekten pusulanın ne olduğunu ve kim olduklarını hatırlatarak hayatlarına netlikte kazandırabilecektir. Onlar endişe duyarak vakit harcamak yerine sevdikleri ve aileleriyle vakit geçirmeli ve hayatını onlara sunduğu her şey için minnettar davranmalıdır. Talih çarkının bir gün onlar için döneceğinde bilerek hareket ederse hayata karşı güvenli davranabilir. İleriye odaklanması gereken boğa burçları ve yükselen boğa burçları hayat ve yaratıcı tarafından desteklenmektedir ve onların sevdikleri de güvendedir. Hayatlarının bir sonraki bölümünü kendi seçecek olan burç sahipleri buna bağlı olarak bilinçli bir şekilde hareket etmelidir.