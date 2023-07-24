Boğa burcu 24-30 Temmuz haftasında günlük rutinlerini iyileştirme çalışma ortamları ile ilgilenme ve iş hayatlarında daha yüksek bir basamağa çıkma gibi durumlara odaklanacaktır. Onlar bu haftada görevlerini öncelik vermeye kendilerine net bir hedef belirlemeye ya da verimliliklerini arttırmak adına çalışma alanlarını düzenlemeye meyilli bir şekilde davranabilir. Boğa burçlarının meslektaşları ile yapacakları iş birlikleri başarılı sonuçlar ile neticelenecek ve onların mutlu edecektir. Onlar değerleri ve becerileri ile ilgili uyumlu olacak ve yeni fırsatlar da elde edecektir.

Burç sahiplerinin üstleri tarafından güçlü iş ahlakları ve detaylara verdikleri önem takdir ve fark edilecektir. Bu durum verimlilik yatırımları zindelik ve sağlık için mükemmel bir zamana da işaret etmektedir. Bu hafta kariyere ve işe odaklanmakta onlara sınırlı zaman bırakacak olan bir durumdur. Diğer taraftan burç sahipleri için özel hayatları ve profesyonel yaşamları arasında bir denge kurmak da önemli olmaktadır.

Aslan burcunda yönetici gezegen olan Venüs'ün geri harekete başlaması ile ev ve aile hakkında bazı gelişmeler gündemde yer alacaktır. Bu süreç 4 Eylül tarihine kadar devam edecek ve özellikle ev düzeni taşıma ve parasal paylaşımlar hakkında işler gündemde yer alacaktır. Onlar yaptıkları her şeyin ve aldıkları tüm kararların hayatlarını nasıl etki ettiğini bu hafta daha net bir şekilde görebilir ve tavırları ile harcamalarını buna göre yeni bir şekilde düzenleyebilir.

Venüs ile Merkür'ün Aslan burcunda bir araya gelmesiyle beraber boğa burçları ev hakkında bazı önemli kararlar da alabilir. Onlar aile içi ilişkilerde ve fiziksel düzenlemelerde bazı şeyleri netleştirecektir. Taşınma gayrimenkul alım satım işleri ve işe bağlı yer değişiklikleri yapma gibi konularda yeni haftada Boğa burçlarının gündeminde yer alacaktır. Yine bu dönemde burç sahipleri duygusal hayatlarına ve keyiflerine odaklı bir süreç geçirebilir.