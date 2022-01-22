BM'den Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyonun Hava Saldırılarına Soruşturma Çağrısı

BM başkanı, Suudi liderliğindeki koalisyonun Saada şehrine düzenlediği hava saldırılarını kınadı ve Yemen'de 70'den fazla kişinin ölümüne neden olan saldırılarla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, "Genel Sekreter, hesap verebilirliği sağlamak için bu olaylarla ilgili hızlı, etkili ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunuyor" dedi.

Cuma günü Saada şehrinde göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezi bombalandı. Yemen Kızılhaç sözcüsü Basheer Omar, kurtarma ekiplerinin hayatta kalanları aramaya devam ettiğini söyledi. Kızıl Haç sayımına göre 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.

Yemen'deki Husi isyancılar ve bir yardım grubu Cumartesi günü ölü sayısının en az 82'ye çıktığını iddia etti.

Ancak El Cezire, zayiat rakamlarını bağımsız olarak doğrulayamadı.

Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF), yaralı sayısını tek başına “yaklaşık 200” olarak veriyor. MSF'nin Yemen'deki misyon şefi Ahmed Mahat, "Hava saldırısı mahallinde hâlâ çok sayıda ceset, çok sayıda kayıp insan" raporlarının olduğunu söyledi.

Cuma günü liman kenti Hudeyde'ye bir başka Suudi hava saldırısı - daha sonra AP haber ajansı tarafından analiz edilen uydu fotoğraflarıyla doğrulandı - Yemen'in internet bağlantısının anahtarı olan bir telekomünikasyon merkezine çarptı. Cumartesi günü erken saatlerde internet kapalıydı.

Yemen'in Husi Sağlık Bakanı Taha al-Motawakel, uluslararası topluma tıbbi yardım çağrısında bulundu. Suudi koalisyonunu kasıtlı olarak sivilleri hedef almakla suçladı.

“Bunu insanlığa karşı bir savaş suçu olarak görüyoruz. Dünya, insanlık tarihinin bu kritik anında sorumluluk almalı” dedi.

Houthi Al Masirah TV uydu haber kanalı, telekomünikasyon binasına yapılan saldırının belirsiz sayıda insanı öldürdüğünü ve yaraladığını söyledi. Yardım görevlileri kanlar içinde hayatta kalanlara yardım ederken, bir ceset için enkazı kazarak insanların kaotik görüntülerini yayınladı.

Save the Children, Hudeyde'deki saldırıda en az üç çocuğun öldüğünü söyledi.

Hava saldırıları, 2014'ün sonlarından beri Husiler tarafından kontrol edilen başkent Sanaa yakınlarını da vurdu. Salı günü, Suudilerin Sanaa'daki hava saldırılarında en az 14 kişi öldü.

Yoğun kampanya

Yoğun kampanya, İran destekli Husilerin bu hafta başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentini vuran bir insansız hava aracı ve füze saldırısını talep etmesinden sonra geliyor - Yemen'deki çatışmada büyük bir tırmanış, Suudi liderliğindeki koalisyonun BAE'nin de üyesi olduğu, 2015'ten beri hava saldırıları düzenliyor.

El Cezire'den Sanaa'dan bildiren Muhammed El Attab, saldırıların ülke çapında Husiler ve Yemen'deki farklı insan hakları grupları tarafından kınandığını söyledi. Husilerin yönettiği insan hakları bakanlığı, saldırılarla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu. Yemen'de faaliyet gösteren sekiz yardım kuruluşu ortak bir açıklamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Saada'daki cinayetten "dehşete düştüklerini" söyledi.