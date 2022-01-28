BM: Suriye Hapishane Saldırısı, IŞİD Tutuklularıyla İlgilenmesi Gerektiğini Gösteriyor

Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi, IŞİD'in (IŞİD) 3.000 savaşçısını ve yaklaşık 700 çocuğunu barındıran bir Suriye hapishanesine saldırısının, acil uluslararası eylem ihtiyacını vurgulayan öngörülebilir bir trajedi olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov Perşembe günü Güvenlik Konseyi'ne verdiği demeçte, ölümcül kuşatmanın ülkenin kuzeydoğusundaki hapishanelerde ve kamplarda bulunan silahlı grupla bağlantılı olduğu iddia edilen kişilerle başa çıkmak için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

BM'nin terörle mücadele şefi Voronkov, IŞİD'in "hapishanelere ara verilmesini vurguladığını ve çağrıda bulunduğunu" ve "Suriye'de ve dünyanın başka yerlerinde daha önce örnekleri olduğunu" söyledi.

Suriye hapishanelerinde ve kamplarında tutulan IŞİD'le bağlantılı olduğu iddia edilen erkek, kadın ve çocukların çoğu “hiçbir zaman bir suçla itham edilmedi, ancak akıbetleri belirsiz olarak uzun süre gözaltında tutuluyor” dedi.

IŞİD'in Arapça kısaltmasını kullanan Voronkov, "Bu, IŞİD'in neden Suriye'ye yerleşmeye devam ettiğini de hatırlatıyor" dedi.

Genel Sekreter Antonio Guterres, Voronkov'un "Irak ile Suriye arasındaki sınırı geçmek için yakalanmamak için hareket ederken, çölde ve kırsal alanlarda saklanan küçük hücrelerde organize edildiğini" söylediği Suriye de dahil olmak üzere IŞİD tehdidinin büyüdüğü konusunda uyardı.

Kuzeydoğudaki Haseke kentinde bulunan el-Sina hapishanesine yapılan son saldırı, grubun bir zamanlar Suriye ve komşu Irak'ın önemli bölgelerini kapsayan 2019'da "halifeliğinin" düşüşünden bu yana en büyük saldırıydı.

Voronkov, savaşın sivil nüfusu da etkilediğini ve bilinmeyen sayıda savaşçının kaçmasına neden olduğunu söyledi.

'Şiddet döngüsünü kırın'

ABD destekli Kürt güçleri Çarşamba günü, IŞİD tarafından kontrol edilen hapishanenin son bölümünün kontrolünü ele geçirdiklerini ve canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledikleri bir dizi çocuk tutukluyu serbest bıraktıklarını söyledi, ancak Voronkov savaşın “devam ettiğini” söyledi.

Terörle mücadele şefi, asla askeri gözaltında tutulmaması gereken çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığına dair haberler karşısında “dehşete düştüğünü” söyledi.

"Grubun barbarlığı şaşırtıcı olmasa da, bu çocuklar bu şekilde kullanılmaya ve istismara terk edildi" dedi.

Voronkov, ülkelere, Suriye'nin kuzeydoğusundaki hapishane ve kamplardaki IŞİD militanlarını ve ailelerini geri gönderme çağrısını yineledi.

Suriye ve Irak'tan üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilmesi Birleşmiş Milletler için büyük bir öncelik olmaya devam ediyor ve bu zorluklara yanıt vermede üye ülkelere güvenilir bir ortak olarak hazırız" dedi. IŞİD'in cezaevinden kurtulan savaşçılarını kırmaya çalışması, onları bir an önce adalete teslim etme ve şiddet döngüsünü kırmak için hesap verme zorunluluğunun altını çiziyor."

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen Çarşamba günü Güvenlik Konseyi'ne IŞİD hapishane saldırısının “ISIL'in 2014 ve 2015'teki ilk yükselişini ateşleyen hapishane molalarına dair korkunç anıları geri getirdiğini” söyledi.

Pedersen, "Bunu, uluslararası alanda yasaklanmış terör grupları tehdidiyle mücadele etmek ve terörizmin kaçınılmaz olarak büyüdüğü daha geniş çatışmayı çözmek için birleşmenin tüm önemini kullanmak için açık bir mesaj olarak görüyorum" dedi.