Rusya Bir Dizi Askeri, Ekonomik, Diplomatik Yenilgiye Uğradı

Askeri, ekonomik ve diplomatik hedefler, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının 12. haftasına işaret ediyordu.

Rusya'nın Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Harkov'dan geri çekilmesi, Moskova güçlerini 40 km uzaklıktaki sınırlarına geri itti ve topçularını şehrin menzilinin ötesine taşıdı.

Rusya, kısmen insan gücü eksikliği nedeniyle, ülkenin doğusundaki Ukrayna kuvvetleri etrafında büyük bir kıskaç hareketi için planlar yapıyor gibi görünüyor.

Özellikle aşağılayıcı bir yenilgi, 11 Mayıs'ta Ukrayna kuvvetlerinin, Rubizhne'deki Ukraynalı savunucuları kuşatmak amacıyla Siverskyi Donets nehrini geçmeye çalışan Rus 74. Motorize Tüfek Tugayı'na ağır kayıplar vermesiyle meydana geldi.

Uydu görüntüleri, Rus kuvvetlerinin transit geçiş sırasında yakalandığı nehrin her iki kıyısında tahrip olmuş Rus araçlarının kümeleriyle yıkılmış bir duba köprüsünü gösteriyor. Harekete geçen 550 Rus askerinden 485'inin yaralandığı veya öldüğü ve 80 parça teçhizatın imha edildiği bildirildi.

Rus kuvvetleri ayrıca İzyum'daki bir köprübaşından dallanmayı ve kuşatma işlemini gerçekleştirmeyi başaramadı.

Ukrayna, Rusya'nın yaklaşık 28.000 askerini kaybettiğini söylüyor – Moskova'nın sözde "özel askeri operasyonunu" başlatan gücün yüzde 20'si ve işgale katılan teçhizatın yüzde 60'ı.

Ukrayna genelkurmayı, Donbas'taki bazı Rus birliklerinin güçlerinin yüzde 20'sinde olduğunu ve özel askeri şirketlerle işbirliği yapmaya zorlandığını söyledi.

Ukrayna ana istihbarat müdürlüğü başkanı Kyrylo Budanov, Rusya'nın yedekleri de içeren gizli bir seferberlik başlattığını söyledi. Ukrayna genelkurmayı, 2.500 Rus yedek askerinin her iki ülke arasındaki sınırın yakınında eğitim gördüğünü söyledi.

Luhansk Oblastı yönetimi başkanı Serhiy Haidai, İzyum ve Rubizhne'deki ikiz başarısızlıklardan sonra, Rus kuvvetlerinin Luhansk oblastına odaklanmak için daha geniş bir kuşatma planını terk etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.

Washington merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü şu konuda hemfikirdi: "Rus güçleri, Severodonetsk ve Lysychansk'ın daha sığ kuşatmaları lehine İzyum-Slovyansk-Debaltseve hattı boyunca Ukrayna birliklerinin geniş bir şekilde kuşatılması çabalarını terk ediyor olabilir."

"Rus kuvvetlerinin, Severodonetsk ve Lysychansk'ı, çabalarını bu kadar azaltılmış hedefe odaklasalar bile, ele geçirmeleri bir yana, kuşatıp kuşatamayacakları belli değil. Rus saldırıları, bu savaş boyunca yerleşik bir alanı her vurduklarında bataklığa saplandı "dedi.

Rusya ayrıca düşük performans nedeniyle bazı üst düzey komutanları görevlerinden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, "Rusya'nın stratejik yenilgisi dünyadaki herkes için zaten açıktır" dedi.

"Sadece Rusya'nın henüz bunu itiraf edecek cesareti yok ... Bu nedenle, görevimiz bu savaşta hedeflerimize ulaşana kadar savaşmaktır. Toprağımızı, insanımızı özgürleştirin ve güvenliğimizi sağlayın" dedi.

Ayrıca askeri donanım sıkıntısı da var gibi görünüyor.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Kongre'ye, Rusya'nın yarı iletken sıkıntısı nedeniyle tanklarında buzdolabı ve bulaşık makinelerinden cips kullandığını söyledi. Bu bilgi Ukrayna kaynaklarından geldi.

Her ne kadar iki taraf esir değişimi için müzakere etse de, Atina Üniversitesi'nde emekli tarih profesörü Thanos Veremis, önemli bir barış görüşmesi olamayacağını söylüyor.

"Bir anlaşmaya varmış olabilecekleri bir nokta vardı, ama şimdi Ruslar o kadar çok vahşet işlediler ki bu çok zor. İşte o zaman gerçek Ukrayna doğuyor – ulusal anlatısını inşa ediyor ve kimliğini dövüyor." dedi.

Gaz savaşı

11 Mayıs'ta Ukrayna, topraklarından geçen Rus gazını ilk kez Avrupa'ya sınırladı ve iki büyük boru hattından birinden geçen akışı dörtte bir oranında kesti.

Ukrayna, Rusya destekli ayrılıkçıların gazı kesmesinin ardından Sokhranovka'daki topraklarına giren boru hattını kapattığını söyledi. Boru hattı, neredeyse tamamı ayrılıkçıların kontrol ettiği Luhansk bölgesinden geçiyor. Gaz hacimleri bir gecede 96 milyon metreküpten (mcm) 72 mcm'ye düştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Avrupa'ya yapılan gaz sözleşmelerini yerine getirmeye kararlı olduğunu, ancak 12 Mayıs'ta Rus gaz tekeli Gazprom'un, hissedarı olduğu Avrupa boru hatlarının gazını taşımasını yasaklayarak misilleme yaptığını söyledi.

Gazprom yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar altındaki kuruluşlara yapılan işlem ve ödemelere yasak getirildi" dedi. Rus gaz teslimatlarının daha da düşmesi beklenirken, Avrupa gaz fiyatları yüzde 22 arttı.

Yaptırım uygulanan kuruluşlar, Rusya'ya karşı yaptırım başlatan ülkelerde bulunuyor. Rusya'nın Interfax haber ajansı, kuruluşların Polonyalı boru hattı sahibi EuRoPol Gaz, Gazprom Germania ve Avrupa genelinde bulunan 29 Gazprom Germania yan kuruluşunu içerdiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Mayıs'ta, yaptırım listesine alınan herhangi bir varlık veya kişiye ürün ve hammadde ihracatını yasaklayan bir kararname yayınladı ve hükümetine, 13 Mayıs'ta yayınlanan listeyi hazırlaması için 10 gün süre verdi. Belge, "bazı yabancı devletlerin ve uluslararası örgütlerin düşmanca eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme niteliğinde özel ekonomik önlemler" ortaya koyuyor.