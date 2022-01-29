ABD Avrupa'ya Daha Fazla Asker Gönderirken Putin NATO'dan Yakınıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Doğu Avrupa'ya ek birlik konuşlandıracağını duyurmasının ardından, ABD ve NATO'nun Moskova'nın ana güvenlik taleplerini Ukrayna konusundaki soğuklukta ele almadığını söyledi.

Putin, ABD ve NATO'nun Rusya'nın taleplerine verdiği yanıtlara ilk tepkisini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile haftalarca süren kişisel sessizliğin ardından yaptığı telefon görüşmesinde sundu.

Kremlin, Putin'in Macron'a daha fazla eyleme karar vermeden önce Washington ve NATO tarafından verilen yanıtları bu hafta inceleyeceğini söylediğini aktardı.

Kremlin, Putin'in Macron ile görüşmesi hakkında "ABD ve NATO'nun yanıtlarının Rusya'nın başlıca endişelerini dikkate almadığına dikkat çekildi" dedi.

Bu endişeleri NATO'nun genişlemesinden kaçınmak, Rusya sınırlarına saldırı silahları yerleştirmemek ve NATO'nun "askeri yetenek ve altyapısını" Doğu Avrupa'daki eski Varşova Paktı devletlerinin ittifaka katılmadan önceki haline döndürmek olarak sıraladı. Ayrıca, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasından kalıcı olarak men edileceğine dair garantiler arıyor.

Kremlin, "Temel soru göz ardı edildi - ABD ve müttefiklerinin güvenlik bütünlüğü ilkesini nasıl takip edecekleri … kimsenin güvenliğini başka bir ülkenin güvenliği pahasına güçlendirmemesi gerektiği" dedi.

Bir Fransız cumhurbaşkanlığı yetkilisi, Putin'in durumun yoğunlaşmasını istemediğinin altını çizdiğini ve Moskova'nın savaş istemediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un uzlaştırıcı yorumlarını yinelediğini söyledi.

Yorumlar, ABD Başkanı Joe Biden'in Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yakın olabileceği konusunda uyarmasının ardından geldi.

Cuma günü Biden, gerilimler yükselirken Doğu Avrupa'daki NATO varlığını desteklemek için yakında az sayıda ABD askerini "çok fazla değil" göndereceğini duyurdu.

ABD'nin halihazırda çoğunlukla Batı Avrupa'da konuşlanmış on binlerce askeri var.

'Paniğe ihtiyacımız yok'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ise, savaşın çoktan başladığına dair “yurtdışındaki hissi” eleştirdi ve ekonomik olarak zarar verici bir savaşın mümkün olmasına rağmen bir Rus saldırısının yakın olmadığını öne sürdü.

Bir gün önce yaptığı telefon görüşmesinde Biden, Zelenskyy'yi Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlatabileceği "farklı bir olasılık" konusunda uyarmıştı.

Zelenskyy, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu paniğe ihtiyacımız yok" dedi.

"Durumu eskisinden daha gergin görmüyorum. Yurtdışında burada savaş olduğuna dair bir his var. Konu bu değil." Ayrıca Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etme niyetinde olmadığı iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

Zelenskyy, "Bunu farklı medyada, farklı yetkililerden açıkça söylüyorlar - bu yüzden en azından kanıtlamak için bazı adımlar atabilirler" dedi.

Washington DC'den bildiren Al Jazeera muhabiri Kimberly Halkett, Zelenskyy'nin "kendi başına bir hayat sürüyormuş gibi görünen bir konuşmada kendini yeniden ortaya koymak" istediğinin açık olduğunu söyledi.

"Rekoru düzeltmeye çalışıyor gibi görünüyor," diye ekledi. "ABD ve Başkan Joe Biden'den duyduğumuz şey tehdidin yakın olduğu, ancak Ukrayna cumhurbaşkanının görüşü, Washington'un karakterize ettiği kadar yakın olmayabileceği yönünde."