Akbank Kimlikle Verdiği Ödemeler İçin Güncelleme Yaptı, 15.000 TL Vade Sayısı 36 Oldu

Akbank üzerinden yapılan yeni kredi kampanyası oldukça umut dolu bir haber olarak son dakika resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Akbank kimlik ile vermiş olduğu ödemelerde 5000 TL'ye kadar ödeme veriyordu. Yapılan son kampanya değişikliği ile birlikte Akbank 5000 TL üzerinde nakit imkanı almak isteyen kişilere de artık kolay bir şekilde 15 bin TL'ye kadar onay vereceğini açıkladı. Başvuru yapıldıktan sonra olumlu haberi alan vatandaşlar 15 bin TL'ye kadar sadece kimlikleri ile birlikte isterlerse banka şubelerinden isterlerse de banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman mobil uygulama üzerinden kredi başvurusunu tamamlayabilecek.

Başvuru yapmak isteyen kişiler için Akbank özellikle SMS ile kredi kampanyasına katılacak olan müşterilere hızlı bir şekilde sonuç vereceğini açıkladı. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak akbank'ın SMS numarası olan 4425 numarasına gönderin.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına gelecek olan bu sonuç mesajı ile ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilir ve hangi faiz oranlarından yararlanacağınızı akbank'ın atmış olduğu mesaj da görebilirsiniz. Nakit başvurusu onay alan vatandaşlar İhtiyaç Kredisi olarak alacakları 15.000 TL nakit kampanyası'ndan ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapabiliyor.

Sms ile başvuru yapamayan vatandaşlar ise nakit imkanından faydalanmak istiyorlarsa akbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlem yapacak ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme olan bu düşük faizli nakit kredi kampanyasını kullanacaksınız. Akbank müşterisi olan kişiler ise akbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu yapabiliyor. Akbank mobil uygulaması üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte masrafsız gelir belgesiz ve imzasız olarak 15.000 TL ödeme alabilir onaylanan tutarı hafta sonu olsa bile hesabınızdan çekebilirsiniz.

Akbank'ın bu ve buna benzer kampanyaları hakkında bilgileri almak istiyorsanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan tüm güncel bilgileri öğrenebilir ve güncel faiz oranları hakkında bilgiler alabilirsiniz.