ÖTV indirimi sonrası: Devlet kurumları, kullanmadıkları 2. el arabaları yarı fiyatına satıyor! Aklın yolu bir!

Aklın yolu bir! ÖTV indirimi sonrası: Devlet kurumları, kullanmadıkları 2. el arabaları yarı fiyatına satıyor! Araba almak isteyenlerin gözünü dikmiş olduğu konulardan biri olarak ÖTV indirimi olduğunu söylemek mümkün. İndirim ile ilgili olarak Devlet tarafından sevindirmeyi sağlayacak güzel haberler geldi. Bu sayede artık araç sahibi olmak isteyenlere baktığımız zaman araçları da daha da ekonomik fiyatlar aracılığıyla satın alma şansına sahip olmaya başlayacak.

Devlet kurumları, kullanmadıkları ikinci el araçları bundan sonra daha da ucuz fiyatlar ile vatandaşa sunmaya başlamış olacak. ÖTV indirim kampanyası sonrasında da Devlet kurumları tarafından ikinci el araçlar daha da ucuz fiyatlar aracılığıyla artık satışa sunmaya başlamış olacak.

Hangi Araçlar ÖTV İndirim Kapsamında Yer Alacak?

Hangi araçların ÖTV indirimine girecek olduğu da bir başka önem arz eden konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hangi araçlar ÖTV indirim kapsamı içerisinde yer almış olduğu ile ilgili olarak son dönemde vatandaşlar tarafından da sık sık araştırma yapılma ihtiyacı da duyulmaya başlanıyor. Buna göre hangi araçların ÖTV kapsamında yer aldığına dair baktığımız zaman pek çok piyasada kullanılmaya devam edilen araç markaları olduğunu söylemeliyiz. Bu araç markaları nelerdir diye baktığımız zaman Fiat, Honda gibi pek çok markaları da kapsayan bir indirimdir.

İşte güncel satıştaki araçların marka modelleri ve fiyatları:

2007 model Toyota Corolla S/D 1.4D-4D marka araç 160.000 TL

2013 model Volkswagen Golf 170.000 TL

2015 model Renault Symbol 210.000 TL

2009 Model Renault megan marka araç 163.000 TL

2009 Model Renault megan marka araç 150.000 TL

2012 model Mercedes E250 CDI 4 Matic Elite 400.000 TL

Otomobil satış başvuru detaylarına ilan.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

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