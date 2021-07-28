Bilim Adamları, Çin'in Nükleer Yeteneklerini Genişlettiğini Söylüyor

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu'nun (FAS) bir raporuna göre, ülkenin batısındaki Sincan eyaletinden gelen uydu görüntüleri, bir nükleer füze silosu sahası inşa ettiğini gösteriyor.

ABD savunma yetkilileri, Çin'in nükleer birikimiyle ilgili endişelerini dile getirdiler.

Bu, son iki ayda Çin'in batısında yapım aşamasında olduğu bildirilen ikinci yeni silo sahasıdır.

Site, füzelerin depolanması ve fırlatılması için kullanılan yeraltı tesisleri olan yaklaşık 110 siloyu barındırabilir.

Geçen ay Washington Post gazetesi, Gansu eyaletindeki Yumen'de bir çöl bölgesinde bir alanda 120 silo görüldüğünü bildirdi.

FAS Pazartesi günkü raporunda, Yumen'in yaklaşık 380 km (240 mil) kuzeybatısındaki Hami'deki yeni sitenin çok daha erken bir gelişme aşamasında olduğunu söyledi.

2020'de Pentagon, Çin'in nükleer savaş başlığı stokunu düşük bir tabandan ikiye katlamaya hazır olduğunu söyledi.

Haber, ABD ve Rusya silah kontrolü müzakerelerine hazırlanırken geliyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov arasında yapılan görüşmeler, nükleer silahların azaltılmasına ilişkin durdurulan müzakereleri yeniden canlandırma yolunda ilk adım olarak görülüyor.

Ancak Çin şimdiye kadar silah kontrolü müzakerelerine katılmadı.

Savunma Bakanlığı'nın stratejik caydırıcılıktan sorumlu bölümü olan ABD Stratejik Komutanlığı, bir tweet'te raporla ilgili endişelerini dile getirdi.

Açıklamada, "Bu, iki ay içinde ikinci kez halk, dünyanın karşı karşıya olduğu büyüyen tehdit ve onu çevreleyen gizlilik perdesi hakkında söylediklerimizi keşfetti" dedi.

Sincan'daki silo sahası, ticari uydu görüntüleri kullanılarak tespit edildi, ancak daha sonra bir uydu görüntüleme şirketi olan Planet tarafından daha yüksek çözünürlüklü resimler sağlandı.

Pentagon, 2020'de Çin'in 200'den fazla savaş başlığından oluşan bir nükleer stoğuna sahip olduğunu ve bu miktarı en az iki katına çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Analistler, ABD'nin yaklaşık 3.800 savaş başlığına sahip olduğunu söylüyor.