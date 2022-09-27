10 BİN TL ödeme haber verildi, Ziraat Bankası VakıfBank ve Yapı Kredi Bankası Üzerinden Ödenecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilere verilecek olan yeni bir ₺10.000 kredi kampanyası duyurusu paylaşıldı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceği açıklandı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşların banka kredi puanı uygun olmaları durumunda şartlara uygun olarak aynı gün içinde Kredi ödemelerini yapabileceği haberi de verildi.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizler de bu bankalar üzerinden kullanmış olduğunuz ihtiyaç kredileri ile birlikte acil kredi hizmetinden faydalanabilecek ve onaylanan kredilerinizi hemen hesaplarınıza yatırarak da aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilirler onaylanan kredilerini hesaplarına yatırarak ne kadar olduklarını da hızlı bir şekilde görebilirler.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinde hesabı olan kişiler ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden alacakları ihtiyaç kredisi başvuruları formu ile birlikte hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini yapabilir onaylanan kredileri de hesaplarına yatırarak da kullanabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen vatandaşlara en yakın banka şubesi üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sonucu sonrasında Cep telefonunuz üzerinden sizlere bilgilendirme mesajı gelmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atmak için kredi başvurusunda bulunacaksınız bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 44 11 numarasına mesaj olarak gönderin.