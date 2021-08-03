Biden, Taliban Şiddeti Nedeniyle Afgan Mülteci Planını Genişletiyor

Pazartesi günü Biden yönetimi, ay sonunda ABD ordusunun çekilmesinden önce Taliban şiddeti arttıkça risk altındaki Afgan vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etme çabalarını genişletti.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli haber kuruluşlarının, ABD merkezli yardım ve kalkınma ajanslarının ve ABD fonu alan diğer yardım gruplarının mevcut ve eski çalışanlarını içerecek şekilde ABD'de mülteci statüsü almaya uygun Afganların kapsamını genişlettiğini söyledi. ABD hükümeti ve NATO askeri operasyonunun mevcut ve eski çalışanları, bu tür işçiler için özel bir program için kriterleri karşılamayan da kapsanmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı, hareketin "binlerce" Afgan ve yakın ailelerinin artık mülteci olarak ABD'ye kalıcı olarak yerleştirilme fırsatına sahip olacağı anlamına geleceğini söyledi. Program için uygun olabilecek daha spesifik bir sayı sunmadı.

Açıklamada, "ABD'nin hedefi barışçıl ve güvenli bir Afganistan olmaya devam ediyor" denildi. "Ancak, artan Taliban şiddeti seviyeleri ışığında, ABD hükümeti, ABD ile çalışanlar da dahil olmak üzere bazı Afganlara ABD'ye mülteci yerleştirme fırsatı sağlamaya çalışıyor."

ABD Mülteci Kabul Programı kapsamında Afganlar için “Öncelik 2” kategorisinin oluşturulması, “ABD üyeliği nedeniyle risk altında olabilecek” ancak Özel Göçmen Vizesi alamayan Afganlar ve yakın aileleri için tasarlanmıştır. doğrudan ABD hükümeti için çalışmadı veya hükümet işlerini yeterince uzun süre tutmadı.

Öncelik 2 kategorisine hak kazanmak için Afganların bir ABD devlet kurumu veya ABD merkezli bir medya kuruluşunun veya sivil toplum kuruluşunun en kıdemli sivil ABD vatandaşı çalışanı tarafından aday gösterilmesi gerekir.

Çoğunluğu çevirmen olarak görev yapan veya ABD askerleri veya diplomatları için başka işler yapan Afgan Özel Göçmen Vizesi başvuru sahiplerinin ilk grubu, Cuma günü ABD'ye geldi. 221 kişilik bu grup, önümüzdeki günlerde ABD'ye getirilecek 2500 kişi arasında yer alıyor.

Güvenlik taramasından henüz geçmemiş olan diğer 4.000 SIV başvurusunun ve ailelerinin, ABD'nin geri çekilmesinin tamamlanmasından önce üçüncü ülkelere taşınması bekleniyor. Kabaca 20.000 Afgan programa ilgi duyduğunu ifade etti.