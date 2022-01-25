IMF Küresel Ekonomik Büyüme Tahminini Düşürdü

Uluslararası Para Fonu Salı günü yaptığı açıklamada, küresel ekonominin 2022'ye "önceden beklenenden daha zayıf bir konumda" girdiği konusunda uyardı, çünkü büyük ölçüde ABD ve Çin'deki toparlanmalar üzerinde toplanan bulutlar nedeniyle küresel büyüme görünümünü düşürdü.

IMF'nin en son Dünya Ekonomik Görünümü, küresel büyümenin 2021'de yüzde 5,9'dan bu yıl yüzde 4,4'e düşmesini istiyor. 2022 tahmini, Fonun Ekim görünümünden yarım puan daha düşük ve büyük ölçüde dünyanın en büyük iki ekonomisi için tahmin indirimlerini yansıtıyor.

Fon, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 4.0 büyüdüğünü gördü. Bu, Ekim ayındaki çağrısından 1,2 puan daha düşüktü ve Başkan Joe Biden'ın Build Back Better harcama planını, Federal Rezerv'in pandemi teşvik önlemlerini gevşetmesini ve enflasyonu artıran devam eden arz kıtlığını yansıtıyordu.

IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyüdüğünü görüyor - ülkenin iş hacmini azaltan, sıfır toleranslı COVID-19 politikası ve ağır borçlu emlak sektöründe devam eden stres sayesinde Ekim tahmininden 0,8 puan daha düşük.

Enflasyon, riskler ve parlak noktalar

Enflasyonun, devam eden tedarik zinciri kesintileri ve yüksek enerji fiyatları sayesinde, IMF'nin Ekim ayında pazarlık ettiğinden daha kalıcı olduğu kanıtlandı. Fon, bu yıl devam eden ancak enflasyon beklentileri sabit kalırsa, “arz-talep dengesizliklerinin 2022'de azaldığı” ve ABD Federal Rezervi gibi merkez bankalarının yükselen fiyatları dizginlemek için borçlanma maliyetlerini artırdığı takdirde kademeli olarak azaldığını görüyor.

Ancak IMF, her zaman olduğu gibi, pandemiyi uzatabilecek ve yeni ekonomik aksamalara yol açabilecek yeni COVID-19 varyantları gibi görünümde riskler olduğunu söyledi. Fon, tedarik zinciri tıkanıklıklarının, değişken enerji fiyatlarının ve yerel ücret baskılarının enflasyon konusunda daha fazla belirsizlik yaratabileceğini, ABD gibi gelişmiş ekonomilerdeki faiz artışlarının yükselen ve gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath Salı günü düzenlediği sanal basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Yükselen jeopolitik gerilimler ve sosyal huzursuzluk da görünüm için risk oluşturuyor" dedi.

Gopinath, pandemiden kaynaklanan toplam ekonomik kayıpların 2024 yılına kadar 13,8 trilyon dolara yakın olmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca, küresel ekonominin pandemi öncesi sağlığa geri dönmeye başlamasından bu yana Fonun gündeme getirdiği yinelenen bir temanın, yani genişleyen toparlanma açığının altını çizdi. daha zengin ve daha fakir ülkeler arasında.

Gopinath, "İyileşmeler devam etse bile, ülkeler arasındaki beklentilerdeki rahatsız edici farklılık devam ediyor," diyen Gopinath, gelişmiş ekonomilerin bu yıl pandemi öncesi eğilimlerine dönmesinin beklendiğini, bazı yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin ise "büyük bir çıktıya sahip olacağı tahmin edildiğini" kaydetti. Orta vadede kayıplar.”

IMF, Güney Afrika'nın yanı sıra Latin Amerika'nın en büyük ekonomileri olan Brezilya ve Meksika için görünümünü düşürdü.

Dünya için genel eğilim, toparlanmanın vites küçültme yönünde olmasına rağmen, IMF Hindistan'ın görünümünü iyileştirdi. Ayrıca, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın bu yıl daha yüksek enerji fiyatlarından performans artışı elde ettiğini görüyor.