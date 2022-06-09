Biden Ekonomik Yardım Sözü Verdi

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Joe Biden, Çin'in artan nüfuzuna karşı koymayı amaçlayan Latin Amerika ve Karayipler ile önerilen yeni bir ekonomik ortaklık teklifini açıklayarak konuk listesi üzerinde anlaşmazlıkla gölgelenen bölgesel bir zirve başlattı.

Çarşamba günü Los Angeles'ta Amerikalar Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Biden, ABD'nin zaman zaman daha yoksul güney komşularına dikte etmeye çalıştığına dair rahatsız edici endişelere rağmen, toplanmış liderleri yönetiminin bölgeye bağlılığı konusunda ikna etmeye çalıştı.

Biden'ın Küba, Venezüella ve Nikaragua'yı dışlamasının ardından, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve diğer bazı liderleri protesto için uzak durmaya sevk ettikten sonra, ziyarete gelen devlet ve hükümet başkanlarının sırası 21'e indi.

Bir gala açılış töreninde konuşan Biden, Amerika kıtasındaki ülkelerin "ticaretimizin sürdürülebilir olduğundan emin olmak ve daha esnek, daha güvenli ve daha sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmaktan sorumlu olmak için yatırım yapmaları" gerektiğini söyledi.

Amerika Ekonomik Refah Ortaklığı, "ekonomilerin yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya ve ortadan dışarıya büyümesine yardımcı olacak" dedi. “Amerika Birleşik Devletleri'nde doğru olan her ülkede doğrudur. Yavaş yavaş ekonomi işe yaramıyor.”

Biden, Latin Amerika ve Karayip ülkelerine Çin'e daha fazla yatırım ve mevcut ticaret anlaşmaları üzerine inşa etme dahil olmak üzere ABD'nin ekonomik katılımını artırma çağrısı yapan bir alternatif sunmaya çalışıyor.

Veriler, Biden'in Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana Çin'in Latin Amerika'nın büyük bölümünde ticaret açısından ABD ile arasındaki farkı artırdığını gösteriyor. Reuters haber ajansının 2015-2021 tarihli BM ticaret verilerine ilişkin bir analizi, Meksika dışında en büyük ABD'nin ticaret ortağı Çin, geçen yıl Latin Amerika'da Washington'u geride bırakarak avantajını artırdı.

Üst düzey bir ABD'li yetkili zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Çin'in bölgedeki saldırılarına karşı en iyi panzehir, ekonomik olarak bölge için kendi olumlu vizyonumuzu ilettiğimizden emin olmaktır" dedi.

Bununla birlikte, hala devam eden bir çalışma gibi görünen Biden'in ortaklığı, tarife indirimi teklif etmekten geri kalıyor ve yetkiliye göre, başlangıçta zaten ABD ticaret anlaşmalarına sahip olan “benzer fikirlere sahip ortaklara” odaklanacak.