Kayıp Dört Yaşındaki Mülteci Kız İçin Endişeler Artıyor

Polonya'da, ebeveynlerinin sınır muhafızları tarafından Beyaz Rusya'ya itildiği iddia edildikten sonra kaybolan dört yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili endişeler artıyor.

Avrupa Birliği ülkesindeki aktivistler günlerdir umutsuzca Pazartesi gecesi Belarus sınırı yakınında kaybolan Eileen'i arıyorlar.

Saatler önce, Iraklı anne ve babası, bir grup göçmen ve mülteciyle birlikte gecenin karanlığında sınırı geçti. Yorgunlardı, bu yüzden arkadaşlarından birinden kızını kollarında taşımasını istediler. Aniden, bir Polonya sınır muhafız devriyesi belirdi ve grup dağıldı. Eileen'in ebeveynlerinin Polonyalı yetkililer tarafından geri itildiği iddia edildi, ancak kızlarından hiçbir iz yoktu.

Memurlar onları sınırdaki dikenli tellere ittiğinde, çift onlara Eileen'in kayıp olduğunu bildirdi. İfadelerine göre, gardiyanlar haberlere tepki göstermedi. Sınırda insani yardım sağlayan 14 STK'dan oluşan bir koalisyon olan Grupa Granica, zor durumdaki mülteciler için bir yardım hattı olduğu için Eileen vakasını duydu. Ayrılmış aileleri yeniden bir araya getirmekle görevli Polonya Kızıl Haçı'nı uyardı.

Ama aramaları boşa çıktı. Grupa Granica'dan bir aktivist olan Marysia Zlonkiewicz, "[Polonya Kızıl Haçı], ebeveynlerin [Belarus'un başkenti] Minsk'te bir talepte bulunması gerektiğini söyledi. Sınır muhafızına haber vereceklerini bildiğimiz için ombudsmanın ofisine de bilgi verdik” dedi.

Sınır muhafızı kısa süre sonra bir arama operasyonu başlattı, ancak çabalarını ancak birkaç saat sonra başarıyla sonlandırdı.

Polonya Sınır Muhafızları, “Sınır Muhafızları tarafından izlenen bölgede hiçbir çocuk bulunamadı” dedi. "Gece boyunca sınır ve özellikle kaçak geçiş girişimlerinin kaydedildiği bölümler [gece ve termal görüş teknolojisi] kullanılarak hem karadan hem de havadan devriye gezildi."

Bölge sakinleri helikopterleri ve sınır muhafızlarının bölgede artan hareketini fark ettiler, ancak eleştirmenler çabaların yeterli olmadığını söyledi. Eileen'in ortadan kaybolmasından rahatsız olan aktivistler ve bölge sakinleri, -15 Santigrat dereceye (5 Fahrenhayt) kadar düşen sıcaklıklarda kendi aramalarını organize ediyor.

Ancak sınır bölgesi, gazeteciler ve STK'lar da dahil olmak üzere orada yaşamayan kişiler için kısıtlanmaya devam ettiğinden, kızı canlı bulma şansı her saat azalıyor. "Bu insanlık dışı. Bir çocuk kayıp, hava -12 santigrat derece ve Eileen'i aramaya hazır olan kişilerin, Eileen'in bulunabileceği bölgede çalışmasına izin verilmiyor” dedi.

Yayın sırasında, Polonya Sınır Muhafızları El Cezire'nin yorum talebine yanıt vermemişti. “Ebeveynler perişan durumda ve sadece kızlarını bulmak istiyorlar. Yetkililer derhal profesyonel bir arama görevi başlatmalı," dedi Zlonkiewicz.

“Bu durum sadece gönüllülerin ve STK'ların müdahalelerinin ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Devletin eylemleri yetersiz kaldığında resme gireriz. Şimdi bir çocuğun hayatı tehlikede.”