Enerji Bedenini Koruma Yolları!

Yalnızca fizik bedeninden oluşmayan insanoğlunun bir de enerji bedeni bulunmaktadır. Bu bedenin olumsuz etkilenmesi ise hücresel strese ve beraberinde birçok hastalığa neden olabilir. İşte enerji bedeninin nasıl yükseltilebileceği hakkında önemli bilgiler ve enerji dengesini bozan unsurların neler oldukları hakkında açıklamalar…

Dr. Sinan Akkurt enerji bedeninin bozulmasına neden olan durumlar hakkında önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerinde topladı. Kullanılan elektronik alet çokluğu sebebi ile elektromanyetik dalgalar günlük yaşamımızda giderek artış göstermektedir. Bunun yol açtığı rahatsızlıklar da yapılan araştırmalar sonucunda aynı şekilde artış göstermiştir.

Elektromanyetik kirlilik pek çok hastalığa davetiye çıkardığı gibi bağışıklık sistemini de güçsüz düşürmektedir. Bu durumun en büyük iş sebepleri ise kablosuz internet ağları, yüksek gerilim hatları, mikrodalga fırınlar, saç kurutma makinaları, elektrikli ulaşım ağları ve cep telefonlarıdır.

Fay hatları, jeolojik kırıklar, kömür ocakları, maden yatakları ve petrol yatakları da enerji bedeni bozan unsurlar arasında yer almaktadır. Enerji bedeni yükseltmenin yolu ise başta tarihi cami ve kilise gibi ibadethaneler olmak üzere bu bölgelerde vakit geçirmek olacaktır. Tarihi yerleşim yerlerine gidildiği zaman huzur ve sükunet hissedilir ve bu da enerji bedeninin yükselmesine neden olur.

Gece sağlıklı bir uyku da enerji bedeninin yükselmesi için oldukça önemli bir noktadır. Vücudun dinlenmesi için gerekli olan gece uykusu gündüzle oran ile çok daha hassastır. Gece uykusu sırasında elektromanyetik yüklenime maruz kalınması ise kan yapısı ve insan vücudu için zararlı bir durum olmaktadır. Gece uykusu sırasında yatak odasında modem, televizyon ve telefonun bulundurulmaması tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda doğal taşlar da birer elektromanyetik kaynak olurken doğal taşların yatak odalarında tutulması gerekir. Aynı zamanda gece mutlaka karanlıkta uyumak da enerji bedeni için faydalı bir durumdur.