Bıçaklanan Kız 44 Yaşındaki Sevgilisinden Şikayetçi Olmadı!

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olayda 44 yaşındaki Soner B. isimli şahıs, 26 yaşındaki sevgilisi ile ilk önce tartışma yaşadı ve daha sonra kız arkadaşını sokağın ortasında bıçaklayarak dehşete düşürdü.

26 yaşındaki genç kadın bıçaklanması ardından çığlık atmaya başladı ve bu sırada Soner B. bıçağı bırakıp kaçtı ancak Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şahsın kısa süre içerisinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Yaralanan genç kadın ise olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soner B. isimli şahsın emniyette yürütülen işlemler sonrasında adli makamlara sevk edildiğini ve adli kontrol ile serbest bırakıldığı öğrenildi. 26 yaşında sevgilisi tarafından bıçaklanan genç kadının şüpheliden şikayetçi olmaması ise gündemde yer aldı.

Kendisinden 18 yaş küçük sevgilisini sokak ortasında bıçaklayan sevgili, genç kadının çığlıkları üzerine bıçağı bırakıp kaçtı ancak polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. 27 Temmuz salı gününde Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda 26 yaşındaki Kübra S. isimli genç kadın dehşeti yaşadı. Taksi şoförlüğü yapan 44 yaşındaki Soner B. isimli adam ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlayan ikili, daha sonra kavgaya tutuştu. 44 yaşındaki taksi şoförü, tartışmanın büyümesi üzerine sinirlendi ve kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Kübra S.’yi sokak ortasında bıçak ile karnından yaralayıp kaçtı.

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ekibi ve sağlık ekibi Kağıthane'ye sevk edildi. Genç kadının çığlık atması ardından kayıplara karışan Soner B.’nin ise polis ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandığı öğrenildi. 26 yaşında sokak ortasında bıçaklanan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşılırken polis ekipleri olayda kullanılan bıçağa el koydu. Soner B. isimli şahıs, suçlamaları kabul etmezken sevgilisinin de şikayetçi olmaması dikkat çeken bir gelişme olarak yorumlandı.