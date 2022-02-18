Beyrut Patlama Kurbanları Küresel Destek İstiyor

Lübnan'ın başkentindeki Fransız büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık bir düzine genç, Ağustos 2020'de Beyrut limanındaki patlamada hayatını kaybeden 15 yaşındaki sınıf arkadaşları Elias Khoury'nin portrelerini elinde tutuyor.

Yetkililer geçen hafta, üst düzey Lübnanlı yetkililerin bir yıldan uzun süredir engelledikleri ve durdurdukları yerel bir soruşturmanın ilerletilmelerine yardımcı olmak için uluslararası bir soruşturma çağrısında bulundular.

Elias'ın annesi Mireille Khoury daha sonra El Cezire'ye verdiği demeçte, "Onlara [uluslararası topluma] bu gibi durumlarda sicilimizin pek iç açıcı olmadığını söylemeye çalışıyorduk." dedi.

Hak grupları ve aileler, baş müfettiş Yargıç Tarık Bitar'a siyasi baskıya boyun eğmediği ve yolsuzluk, adam kayırma ve boğulmuş bir adalet sistemiyle gölgelenmiş bir ülke olan Lübnan'da güçlü bir bağımsız yargıya emsal teşkil ettiği için övgüde bulundular.

Bununla birlikte, yıkıcı Beyrut limanı patlamasında sevdiklerini kaybeden daha fazla aile, uluslararası toplumun Birleşmiş Milletler tarafından zorunlu kılınan bir bilgi bulma misyonu aracılığıyla maverick yargıcı danışmanlık rolünde desteklemesi yönündeki çağrılara destek veriyor.

Khoury ve diğer aileler şimdi bir karar geçirmek için bir fırsat olarak Mart ayında yapılacak bm İnsan Hakları Konseyi toplantısına işaret ediyor.

İzleme Örgütü İnsan Hakları İzleme Örgütü ve bazı aileler bunu bir yıldan uzun süredir destekliyorlar. Yetkililer, bunun Bitar'a ek kaynak sağlayacağını ve devam eden engellere karşı bastıracağını söylüyorlar.

Patlamada 42 yaşındaki kardeşi Amin de hayatını kaybeden Rima Zahed, "Yargıcı tüm gücümle ve dökülen kardeşimin kanının her damlasıyla destekliyorum." dedi. "Uluslararası destek yerel soruşturmaya paralel olarak işe yatıralır."

'Soruşturmayı öldürün'

4 Ağustos 2020'deki patlama, yıllarca limanda güvensiz bir şekilde saklanan büyük bir amonyum nitrat stoğunun infilak etmesi üzerine Lübnan başkentini salladı. Şimdiye kadar kaydedilmiş en büyük nükleer olmayan patlamalardan biriydi. 200'den fazla insan öldü, 6.500 kişi yaralandı ve tüm mahalleler yok edildi. Henüz hiçbir yetkili suçlu bulunmuyor.

Yıkıcı patlamadan bir buçuk yıl sonra, cezai ihmalle suçlanan bir avuç üst düzey siyasetçi Bitar sorguya gelmeyi reddederken, güvenlik teşkilatları tutuklama emri uygulamayı reddetti.

Yetkililer, bitar'ı sürekli olarak yasal şikayette bulunarak soruşturmadan çıkarmaya çalıştılar ve bu da bazen soruşturmayı geçici olarak askıya aldı.

Buna ek olarak, aktivistler, gazeteciler ve avukatlar hükümeti yanlış bilgilendirmek ve Bitar'ın soruşturmasını siyasi bağlantılı medya kuruluşları aracılığıyla meşrulaştırmak için bir "siyasi kampanya" yapmakla suçladılar.

Hukuk analistleri El Cezire'ye amacın soruşturmayı geciktirmek ve sonunda öldürmek olduğunu söylediler.

Patlamanın ardından, ABD'nin FBI ve Fransız yargısı sonuçsuz soruşturmalar yürüttü.