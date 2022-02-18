Ottawa Polisi Kanadalı Kamyoncu Ablukasına Son Vermek İçin Protestocuları Tutukladı

Ottawa polisi bir düzineden fazla tutuklama yaptı ve kanada başkentinin merkezini üç haftadır ablukaya alan kamyonları çekmeye başladı, çünkü büyük bir memur birliği bölgeyi temizlemek için harekete geçti.

Aralarında büyük bir siyah zırhlı aracın da bulunduğu düzinelerce polis aracı ve yaklaşık 100 polis memuru, Ocak ayı sonlarından bu yana yaklaşık 20 aracın park edildiği Ottawa Sanat Galerisi yakınlarına Cuma günü saat 08:00 (Tsİ 13:00) sularında gelerek karayolunu trafiğe kapattı.

El Cezire'den Roger Lemoyne'un haberine göre, polis araçların camlarını vurarak, "Şimdi gitmezseniz tutuklanacaksınız." dedi.

Ottawa polisi Cuma günü öğleden sonra yaptığı açıklamada, 15 tutuklama gerçekleştirdiklerini ve şimdiye kadar dört aracın çekildiğini açıkladı. "Gitmelisiniz. Daha fazla yasa dışı faaliyete son vermeli ve aracınızı ve/veya mülkünüzü derhal tüm yasa dışı protesto sitelerinden kaldırmalısınız. Yasa dışı protesto sitesindeki herkes tutuklanabilir." diye tweet attı.

Polis, "Özgürlük Konvoyu" adı verilen konvoya katılanları etkisiz hale getirmek için eyalet ve federal düzeydeki kolluk kuvvetleriyle koordineli hareket ettiği son birkaç gün içinde şehir merkezindeki varlığını artırdı.

Kanadalı kamyonculardan oluşan kalabalık bir grup ve destekçileri, 28 Ocak'ta Ottawa'da bir araya geldi, koronavirüs kısıtlamalarını protesto etti ve bunların sona erdirilmesini talep etti. Kamyonlar Parliament Hill çevresindeki sokakları kapattı ve o zamandan beri çok sayıda merkezi yerleşim bloğunu işgal ederek kaldı.

CBC'nin canlı yayınına göre, protestocuların çoğu Ottawa'daki polis operasyonuna tepki olarak meydan okumaya devam ederken, bazıları "özgürlük" ve "çizgiyi koru" diye bağırdı, bir subay hattının önünde Kanada bayrakları çalıp salladı. Ottawa polisi de göstericileri protesto alanıyla aralarına çocuk koymakla suçladı.

Arkasında Kanada bayrağı olan siyah bir kamyonetin Cuma sabahı bölgeden ayrılmasına izin verilirken, bazı araçların boş olduğu görüldü. CBC News'in haberine göre, çekiciler de büyük teçhizatları şehir merkezine taşımak için gelmeye başladı.

Aşırı sağcı aktivistler tarafından düzenlenen hareket, Kanada'da aralarında ABD-Kanada sınırında da çok sayıda askerin de bulunduğu başka gösterilere başladı, ticareti günlerce durdurdu ve parça kıtlığı nedeniyle her iki ülkedeki otomobil fabrikalarının kapatılmasını zorunlu kıldı.