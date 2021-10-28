Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin Velayet Davası Sürüyor

Brad Pitt'in Angelina Jolie ile olan velayet savaşında yargıcı diskalifiye eden bir mahkeme kararına yaptığı temyiz başvurusu Kaliforniya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

27 Ekim Çarşamba günü mahkeme, temyiz mahkemesinin Los Angeles üst mahkemesi hakimi John W Ouderkirk'i Pitt-Jolie boşanma davasına devam etmekten diskalifiye etme kararının gözden geçirilmesini reddetti.

Ouderkirk, Jolie'nin Ağustos 2020'den beri dilekçe verdiği bir şey olan Pitt'in avukatlarıyla olan iş ilişkilerini yeterince açıklamadığı için serbest bırakıldı.

Kaliforniya 2. Bölge Temyiz Mahkemesi, Jolie'nin 23 Temmuz'da yargıcın görevden alınması talebini kabul ederek, yargıcın tarafsız kalma becerisine ilişkin soruları gündeme getirdi. Yargıç Ouderkirk, bu yıl Mayıs ayında çiftin beş küçük çocuğunun ortak velayetini Pitt'e vermişti.

Diskalifiye edilmesi, velayet düzenlemesinin Kasım 2018 anlaşmasına geri döndüğü anlamına geliyordu. Buna göre Pitt, çocukları üzerinde yüzde 50'den daha az velayet hakkına sahip ancak aynı zamanda onlara daha fazla “gözaltı süresi” verildi.

Pitt'in bir temsilcisi People'a, yüksek mahkemenin temyiz mahkemesinin kararını "incelememe" kararının, Ouderkirk ve birden fazla uzmanın "çocukların yararına olan şeyler hakkında net bir sonuca varmalarına" yol açan "olağanüstü miktarda olgusal kanıtı değiştirmediğini" söyledi. ”.

"Bağımsız uzmanların ayrıntılı bulgularına dayanarak yasal olarak gerekli olan her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

Bu arada, People, Jolie'nin avukatına atıfta bulunarak, aktörün "çocuklarının refahının etik olmayan davranışlar tarafından yönlendirilmeyeceğinden memnun olduğunu" bildirdi.

"Kaliforniya'nın temyiz mahkemeleri tarafından da pekiştirildiği üzere, yargı sistemimiz etik değerlere ve çocukların yüksek yararına öncelik veriyor ve bir tarafın çıkarlarını ödüllendirmek için yargısal suistimallere müsamaha göstermeyecek. Bayan Jolie, ailenin artık işbirliği içinde ilerlemesinden memnun."

46 yaşındaki Jolie ve 57 yaşındaki Pitt, 12 yıldır Hollywood'un en önde gelen çiftleri arasındaydı.

Ouderkirk, 2014'teki düğünlerini yönetti ve daha sonra Jolie 2016'da evliliği sona erdirmek için dava açtığında boşanmalarını denetlemek için işe alındı. Çiftin 2019'da boşandığına karar verdi, ancak çocukların velayeti konularını ayırdı.

Ouderkirk görevden alındıktan sonra Pitt, mahkemenin “önemli ve dikkate alınan bir gözaltı kararını” geri alabilecek “idari bir hata” yaptığını iddia eden mahkeme başvurularında Kaliforniya temyiz mahkemesinin kararına itiraz etti.

Pitt'in avukatı Theodore J Boutrous Jr tarafından sunulan 87 sayfalık mahkeme belgesi, Ouderkirk'ün "kurnazca" kaldırılmasını eleştirdi ve "alt mahkemenin kararının, çocuk velayeti davalarını kaybeden tarafları ödüllendireceğini ve oyunbazlıklarına göz yumacağını" iddia etti.

Jolie ve Pitt'in altı çocuğu var: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne ve Knox, en küçük beş çocuk velayet kararına tabi.