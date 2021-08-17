Beyaz Saray, Taliban'ın Elinde Çok Sayıda ABD Silahı Olduğunu Kabul Etti

ABD başkanı, Amerikan güçlerinden Afganistan'ın iç savaşı olarak adlandırdığı şeyde sonsuza kadar savaşmalarını istemek ya da selefi tarafından müzakere edilen bir geri çekilme anlaşmasını takip etmek arasında karar vermesi gerektiği konusunda ısrar etti.

Başkent Kabil'deki havaalanında, Taliban savaşçıları şehre girerken kaos sahneleri ortaya çıktı.

Salı günkü Beyaz Saray basın brifingi sırasında Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 20 yıllık Amerikan “kan, hazine, ter ve gözyaşı”ndan sonra geri çekilmeyi savundu.

Bay Sullivan ayrıca kalbinin Afganistan'daki kadın ve kızlarla birlikte olduğunu ve her Amerikalı'nın ay sonuna kadar ülke dışına çıkmasını sağlama taahhüdünde bulunmayacağını söyledi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, cumhurbaşkanı, üst düzey generallerinin ülkede küçük bir askeri birlik bulundurma tavsiyesini reddetti.

Bu arada Donald Trump, beş gün içinde Başkan Joe Biden'in Afganistan'dan çekilme sürecini ele almasına saldıran 12 açıklama yaptı.

Aynı zamanda, eski cumhurbaşkanı geri çekilmedeki kendi rolünü en aza indirmeye çalıştı ve Cumhuriyetçi Ulusal Komite, ABD'nin geri çekilmesi için saati belirleyen Taliban ile yaptığı “tarihi barış anlaşmasını” öven bir web sayfasını kaldırdı.

Joe Biden'ın onay derecesi, Afganistan'dan çekilme kararıyla ilgili artan eleştiriler karşısında Beyaz Saray'a girdiğinden bu yana en düşük seviyesine düştü.

FiveThirtyEight'ın ağırlıklı ortalama anketi toplayan anket takipçisi, onay derecesini yüzde 49,9 olarak belirledi.

Başkanın onaylamama oranı yüzde 43,9'da bulunuyor - şimdiye kadarki en yüksek nokta.

Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı New Jersey'den Demokrat Senatör Bob Menendez, Afganistan'ın Taliban tarafından ele geçirilmesi ve Kabil'in düşmesi hakkında cevaplar istiyor.

Salı günü yaptığı açıklamada, “Senato Dış İlişkiler Komitesi, Trump yönetiminin Taliban ile kusurlu müzakereleri ve Biden yönetiminin ABD'nin geri çekilmesini kusurlu yürütmesi de dahil olmak üzere, ABD'nin Afganistan'a yönelik politikası hakkında bir duruşma yaparak gözetim rolünü yerine getirmeye devam edecek” dedi. . “Komite, Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçlerinin neden bu kadar çabuk çöktüğünü değerlendirmenin yanı sıra bu eksikliklerin tam bir muhasebesini arayacak.”

“Kongreye defalarca Afgan Savunma ve Güvenlik Güçlerinin göreve hazır olduğu, birliklerine, teçhizatına ve savaşma isteğine sahip olduğu söylendi. Milyarlarca dolarlık ABD desteğinden sonra bu ordunun bu kadar çabuk dağıldığını görmek şaşırtıcı.”

Şu sonuca varıyor: “Amerikan ve Afgan halkına ANDSF'nin kapasitesi hakkında gerçekler söylenmedi ve cevapları hak ediyor. Son olarak, Komite, Taliban liderliğindeki bir rejim altında baş gösteren insani ve insan hakları felaketine uluslararası tepkiye odaklanarak ileriye dönük yolu inceleyecek.”