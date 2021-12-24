Başbakan Johnson, İngilizleri Noel İçin COVID-19 Aşısı Almaya Çağırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Noel arifesinde insanları COVID-19'a karşı ailelerine ve ulusa bir hediye olarak aşı olmaya çağırdı, çünkü bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının neden olduğu vakalardaki artış festivallere gölge düşürdü. .

Johnson, "Hediye alma zamanı teorik olarak tükeniyor olsa da, ailenize ve tüm ülkeye verebileceğiniz harika bir şey var ve bu, ister birinci, ister ikinci, ister destekçiniz olsun, o iğneyi almaktır" dedi. Cuma günü, Twitter'da bir video klip olarak yayınlanan yıllık mevsimlik mesajında.

Aşıyı “görünmez ve paha biçilmez bir hediye” olarak nitelendirerek, aşı için şimdiden öne çıkan milyonlarca Britanyalının “muazzam komşuluk ruhunu” övdü.

Artan enfeksiyon oranlarına rağmen İngiltere'de Noel boyunca daha sert virüs kısıtlamaları getirmeyi reddeden başbakan, adresini pandeminin henüz bitmediği konusunda uyarmak için de kullandı.

Sağlık yetkilileri Perşembe günü rekor bir yüksek 119.789 COVID-19 vakası kaydetti ve art arda ikinci gün yeni enfeksiyon sayısının 100.000 rakamı aştığını ve pozitif bir testin ardından 28 gün içinde 147 ölümün daha gerçekleştiğini belirtti.

Johnson, "Omicron yükseliyor" dedi. "[Ve] hepimiz bu yeni varyantın yayılmasını durdurmak için birlikte çalışmamız gerektiğini biliyoruz - kendimizi test etmeli ve yaşlı veya savunmasız akrabalarla tanışırken ekstra özen göstermeliyiz."

'Jingle jab' aşı sürüşü

Sözleri, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) İngiltere'nin, Noel Günü'nde kliniklerde ve belediye binaları ve eczaneler gibi yerel alanlarda uygulanan aşıları görmek için sağlık hizmetinin “jingle jab” kampanyasıyla birlikte, toplu aşılama çabalarının Noel hafta sonu boyunca devam edeceğini doğrulamasıyla geldi. Cumartesi ve Boks Günü Pazar günü.

Yıl sonuna kadar 18 yaşından büyük herkese üçüncü aşıyı yapmak için yarışan ajans, Cuma günü yaptığı açıklamada, hafta sonu hala 200.000 aşı randevusu olduğunu söyledi.

NHS COVID-19 aşısı başkanı Dr Emily Lawson, “Bu Noel, ailenizle akşam yemeğinize oturmadan önce, henüz cesareti olmayan herkesi öne çıkmaya, randevu almaya ve aşı hediye etmeye teşvik ediyorum” dedi.

Resmi rakamlara göre bugüne kadar 12 yaşın üzerindeki Britanyalıların yüzde 82'sinden fazlası iki doz COVID-19 aşısı aldı. Yüzde 55'ten fazlasında, Omicron'un yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için kritik bir araç olarak görülen, güçlendirici olarak da bilinen üçüncü bir engel var.