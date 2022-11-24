Beşiktaş’ın yıldız ismi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tarihe geçti!

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli oyuncusu 39 yaşında ilk 11’de görev alarak Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı 10. oyuncu oldu.

Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu Mısırlı El Hadary… El Hadary, 45 yaşındayken Dünya Kupası’nda forma giydi. Onu Galatasaray’ın eski kalecisi Mondragon takip ediyor. Kolombiyalı efsane eldiven 43 yaşında Dünya Kupası’nda boy gösterdi.

Kamerun Milli Takımı’nın unutulmaz oyuncularından Roger Milla ise 42 yaşında ülkesi adına mücadele etti… İngiliz futbolcular Jennigs 41, Shilton ise 40 yaşında Dünya Kupası’nda ter döken isimler oldu.

Dünya Kupası’nda forma giyen en yaşlı 10 oyuncu arasında kalecilerin çokluğu dikkat çekiyor. Listenin 6. sırasında ise dünya futbolunun unutulmaz kalecilerinden Dino Zoff yer alıyor. Unutulmaz oyuncular arasında yer alan Zoff da 40 yaşında Dünya Kupası’nda forma giydi. Tunuslu futbolcu, Boumnijel de 40 yaşında Dünya Kupası’nda boy gösteren isimlerden…

İskoç futbolcu Leighton ve İngiliz kaleci David James 39 yaş 10 aylıkken Dünya Kupası’nda oynayan futbolculardan… Listenin 10. basamağında ise Atiba Hutchinson yer alıyor. Beşiktaş’ın yıldızı 39 yaş, 9 aylıkken kupada yer aldı.