Beşiktaş Taraftarı Sergen Yalçın’ın Evinin Önüne Toplandı

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimiyle anlaşamadığı ve yeni sezonda teknik direktörlüğüne devam etmeme olasılığı haberleri üzerine, Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın evinin önüne yaklaşık 100 Beşiktaş taraftarı toplandı. Taraftarlar Yalçın’a destek vermek için toplanıp tezahürat yaptılar. Sevgi gösterilerinin ardından dağıldılar.

Siyah-beyazlı takımı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa taşıyarak taraftarların sevgisini kazanan Yalçın’ın yeni sezonda teknik direktörlüğe devam etmeme iddiaları ortalığı karıştırdı. Yeni sezonda da teknik direktörlüğe devam etmesini isteyen Beşiktaş taraftarları 48 yaşındaki teknik direktörün evinin önünde yaklaşık 2 saat bekledi.

Sezon bitimi sonrasında Beşiktaş yönetimi tarafından yapılan açıklamalar Sergen Yalçın’ın teknik direktörlüğe devam edeceği yönündeydi. BeIN SPORTS’un haberine göre bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduklarını ve 48 yaşındaki başarılı teknik adamla 1.6 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

Ancak olay ise geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın’ın yeni sezonda Beşiktaş yönetimi ile anlaşamadıkları ve yolları ayıracağına yönelik iddialar ortaya çıktı. Konuya ilişkin Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen’nin, Sergen Yalçın’nın yeni sezonda olmayacağı konusundaki açıklamaları da gündeme bomba gibi oturdu. Beşiktaş’la sözleşme yenileme görüşmelerini sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisine, yeni sezondan Beşiktaş’ta olmayacağını söylediğini açıklamıştı.

Dilmen, Twitter hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri paylaştı:

"Haber sitelerini okuyunca şok oldum. Sergen Yalçın BJK yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum. Çalışmayı düşünmüyorum. Yarın son kez görüşülecek yazıyor. Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum."

"Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu. Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi."

"Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum. BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB’li bir futbol adamı olarak üzdü."

"Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim. Umarım yanılırım."

Dilmen'in Twitter'da yaptığı bu paylaşımlar sonrası Beşiktaş taraftarları arasında karmaşaya yol açtı.