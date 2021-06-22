Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral Bu Yüzden Ayrılmış!

2 senedir aşk yaşayan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral ayrıldıkları yönünde çıkan haberleri doğruladı. Sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları açıklamalar ile beraberliklerini noktaladıklarını duyuran çift bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Ayrılık haberini takipçileri ile paylaşan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin ilişkilerinin artık ikisi için de sağlıklı olmadığı sebebi ile arkadaş kalmaya karar verdiklerini duyurdu. 21 yaşındaki ünlü manken Şevval Şahin 31 yaşındaki yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile ayrılık kararı almaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Kendisinden 10 yaş büyük sevgilisi ile ayrıldıklarını duyuran ünlü manken Şevval Şahin Instagram hesabından takipçileriyle bu haberi paylaştım. Genel olarak bu şekilde bir açıklamayı asla yapmayacağını ifade eden Şahin, ilişkisini çok açık bir şekilde yaşadığını ve bu sebeple bazı durumları açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissettiğini söyledi. Sevgilisi Marcus ile bir süre önce yollarını ayırdığını duyuran 21 yaşındaki manken, hala birbirlerini önemsediklerini ve ilişkilerinin artık sağlıklı olmadığı için arkadaş olmaya karar verdiklerini duyurdu. Takipçilerinden bir ricada da bulunan Şevval Şahin geçirmiş oldukları bu hassas dönemde her iki tarafa saygı duyulmasını istediğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde evlilik konusu hakkında da açıklamalar yapan çift merak edilenleri yanıtlamıştı. Yiğit Marcus Aral, zaten birlikte yaşadıklarını ve çocuk olmadıkça evliliğe gerek duymadığını söylemişti. Ciddi olduklarını ve kafada anlaştıktan sonra imza atmaya gerek olmadığını ifade eden Aral’ın yanı sıra Şevval Şahin de 21 yaşında olduğunu ve öyle şeyler düşünmediğini söylemişti.

Şevval Şahin geçen sene Eylül ayında sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile salgına rağmen düzenledikleri ev partisi ile dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından katıldığı programla adından söz ettirmişti.